Олена Зеленська в інтерв'ю відповіла на питання, чи зникає в неї вдома світло. Також раніше перша леді розповідала, що кожна зустріч з президентом – це радість, адже вони бачаться не так часто, як би хотілось.

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Що Зеленська розповіла про відключення світла

Авжеж зникає (світло – 24 Канал). Ми ж живемо в одній енергосистемі. Цього року в мене трішечки легше, тому що працює генератор. Налагодили його роботу, голосно, але це рятує,

– зазначила перша леді.

Олена Зеленська пригадала, що під час перший обстрілів енергосистеми згадали, що таке життя при свічках.

"Були у нас з дітьми вечори романтичні. Навіть подобалося іноді. Вечеряли при свічках, книжки читали, грали в якісь настільні ігри, коли можна було, лягали спати раніше. Тому так, ми живемо всі в одних і тих самих реаліях. І тому нам всім дуже хочеться, щоб все змінилося знову на нормальне, на нормальне життя, нормальне відчуття життя, щоб діти не боялися, що завтра їхнє життя знову зміниться якимось чином, щоб вони спокійно розвивалися, ходили до школи, навчалися і було світло, коли їм захочеться", – пояснила Олена Зеленська.

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До речі, у Володимира Зеленського та першої леді двоє дітей. Старша донька Зеленських навчається 19-річна Олександра навчається в українському виші на юридичній спеціальності, а 10-річний син Кирило – школяр.