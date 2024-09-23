Раніше Фагот зізнавався, що вони обоє були у законних стосунках, тому це не цікаво. В інтерв'ю Аліні Доротюк Ольга розповіла, що для неї шлюб також не є дуже важливим.

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Навроцька поділилася, що вже одягала білу весільну сукню. Жінка більше не прагне цього, але каже, що із задоволенням спостерігає за чужими одруженнями.

Я теж можу пустити сльозу на весіллі, я обожнюю хепіенди, але я не вважаю це таким важливим в стосунках. Коли ви не одружені, є відчуття внутрішньої свободи. Мені здається, якщо ти згубиш цю свободу, це може призвести… Ну коротше, не треба,

– каже Ольга Навроцька.

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Ольга Навроцька про шлюб з Фаготом

Ольга зізналася, що колись їх з Фаготом хотіли зняти для обкладинки журналу Viva. Однак жінка дивилася на пари, які брали участь у таких зніманнях, та помітила, що потім вони розходилися.

От такі забобони свої є. Мені комфортно в тому стані, в якому зараз є. Коли починаються такі потрясіння, які ми зараз проживаємо, – це все взагалі я вважаю неважливим. Це якась маячня. Я хочу ніколи не повертатися до цієї "дрібноти",

– розповіла дизайнерка.

Хоча Навроцька відповіла, що якщо Олег зробить пропозицію, то прийме її. Проте вона цього не чекає.

Нагадаємо, що Ольга Навроцька та Сергій Михайлюта почали зустрічатися у далекому 2009 році. Спільних дітей у закоханих немає. Однак чоловік виховує 14-річного сина Микиту.