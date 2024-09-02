"Король жахів" присвятив допис наступу українських військових на Росію. Він вкотре засудив дії країни-агресора.

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Росіяни отримують свою порцію ла*на, і вони на це заслуговують. Зрештою, вони це почали,

– запевнив Стівен Кінг.

Нагадаємо, що письменник відкрито підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення Росії. Так, у березні 2022 року Стівен Кінг висловив підтримку нашій країні одягнувши символічну футболку з написом I stand with Ukraine. Також він відмовився продовжувати співпрацю з російськими видавництвами. Через рік чоловік закликав світову спільноту частіше згадувати про війну в Україні.

До того ж письменник неодноразово присвячував дописи, які стосувалися злочинів окупантів. Так, після атаки росіян на лікарню "Охматдит" у Києві Стівен Кінг зробив яскравий акцент на тому, хто стоїть за вбивством людей. "Король жахів" згадав прізвища Трампа, кандидата в президенти США, і російського президента Путіна.

У своїх заявах, письменник неодноразово наголошував на тому, що війна викликана діями лідера Росії, і що від його рук гинуть мирні люди, зокрема жінки та діти. Він закликав росіян зрозуміти, що справді відбувається і зруйнувати стіну дезінформації.