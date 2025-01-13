Ступка поділився, чим займаються Богдан та Устина. Про це пише 24 Канал з посилання на інтерв'ю актора OBOZ.UA.

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Устині – 24 роки. Навчалася в Польщі, закінчила Лодзинський університет, факультет "Міжнародна культурологія". Повернулася в Київ. Чи збирається заміж? Знаєте, якось розуму вистачає. Богдану – 17 років, він закінчив школу, наразі – в роздумах про своє майбутнє. Тяжіє до кількох напрямів, всі вони пов'язані з творчістю,

– розповів Остап Ступка.

В народного артиста України, крім того, запитали, чи хотів би він, щоб хтось з молодших дітей у майбутньому також став актором. На думку чоловіка, вони самі мають обирати, чого хочуть від життя.

А казати їм, куди йти, не в моїх правилах. Колись, коли я закінчував школу, у Львові була мода – всі йшли в медінститут. Кого не спитаєш – всі туди. На стоматолога. А ще в інженери – теж було. А діти мають самі вибирати. Не можна насильно: "Ану швидко стань актрисою! Давай, грай!",

– висловився актор.



Остап Ступка / Фото з інстаграму актора, фотограф Ілля Карлов

Остап Ступка пригадав – про те, що він вступає до театрального вишу знала лише мама, а батько – ні. Богдан Ступка дізнався про це випадково від колеги, коли готувався до вистави у гримерці.

Та що казати, коли я вдруге вирішив одружитися, – батьки теж не знали. Був Новий рік, я з-під ялинки витягнув запрошення на весілля. Хотів зробити новорічний сюрприз. А тато кричав: "Ти що, здурів?" Але куди їм діватися? Був розпис і посиденьки в ресторані,

– поділився Ступка.

Нагадаємо, що від першого шлюбу з Тетяною Капліною в Остапа Ступки народився син Дмитро. Згодом актор одружився з Іриною, яка народила сина Богдана та доньку Устину.