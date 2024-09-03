У соцмережах актор поділився фото з дівчиною. Її звати Маргарита Ткач.

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На світлинах чоловік і дівчина постали у воді. Остап, вбраний у білу сорочку та штани, ніжно тримає та цілує Маргариту. Водночас Ткач, одягнена в сорочку та шорти, але без білизни, обіймає актора. На усіх кадрах Маргарита й Остап усміхаються та демонструють закоханість. Таким чином, Ступка натякнув на розрив зі своєю дружиною Дар'єю, яка молодша за нього на 20 років.

Що цікаво, Ткач опублікувала допис 2 вересня, у день народження Ступки. Так, вона привітала чоловіка зі святом.

Нагадаємо, Остап одружений з дівчиною, на ім'я Дар'я. У цьому шлюбі дітей у зірки немає. Попри те, що актор не коментує своє особисте життя, він продовжує натякати у своїх соцмережах на певні зміни у ньому.