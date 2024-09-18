У своєму фейсбуці Дмитро Шуров нагадав, що йому запропонували стати музичним продюсером Національного відбору влітку 2022 року. Тоді вже тривало повномасштабне вторгнення Росії в Україну, тому не була зрозуміла ні доля країни, ні те, чи взагалі комусь у такий час потрібна музика.

До речі Нацвідбір на Євробачення-2025 офіційно стартував: прийом заявок відкрито

Pianoбой зазначив, що у 2022 році команда Нацвідбору зробила велику роботу та справлялася з різними випробуваннями. Зокрема, не було артистів та пісень, люди працювали під звуки ракет, без світла та зв'язку. Ба більше, взимку конкурс пройшов в метро, оскільки того вимагала безпекова ситуація.

2023 рік вже був інший – всі звикли до війни та постійних випробувань, "прокинулись" артисти та їхні менеджери. Це дало шанс зробити більш яскравий відбір, показати публіці нову, незвичну для неї музику, і також нагадати про забуту класику у фіналі,

– написав Дмитро Шуров у фейсбуці.

Дмитро зауважив, що інколи музична робота нагадувала прийом у психотерапевта. Однак артист поділився, що любить такі виклики, тому отримував задоволення, попри обставини. Тепер Шуров передав естафету Тіні Кароль, а сам зосередиться на благодійних турах та на поїздках з концертами до військових.

Бажаю новій продюсерці відшукати пісні, які торкнуться серця кожного українця і допоможуть їм знайти ідеального представника України у 2025 році,

– йдеться у дописі Pianoбоя.

Дмитро Шуров подякував музикантам та команді Суспільного за роботу.