Музичні новинки представили BAH.ROMA, Анна Трінчер, KOLA та Bulvar LU, гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ та багато інших, пише 24 Канал. У цій добірці кожен слухач знайде пісню для свого плейлиста.

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BAH.ROMA

Трек "На глибині" здобув свою популярність у 2015 році, як один з головних саундтреків відомого молодіжного серіалу "Київ вдень і вночі". Тепер пісня отримала нове звучання.

Я з Донецької області, Маріуполь займає важливе місце в моїх спогадах, з ним пов’язано багато щемких історій. Тож я вирішив зібрати 1 млн гривень для АЗОВу, але це була досить велика для мене сума. Для прискорення збору виникла ідея перекладу "На глибині". Ця пісня – одна з найпопулярніших, мною написаних, її дуже люблять, але написана вона була у 2015 році російською. Тому я у своїх соцмережах запропонував: коли ми зберемо 1 млн, я перекладу її українською. Ми швидко зібрали навіть більше – я звернувся на ту ж студію, де створював пісню у 2015 році, ми знайшли інструментал і я записав новий вокал. Наче знов поринув у ті часи. Наче вона завжди звучала українською,

– поділився артист.

Що цікаво, пісня українською вже збирає мільйонні перегляди та лайки в тіктоці.

BAH.ROMA – "На глибині": дивіться відео онлайн

Анна Трінчер

Виконавиця презентувала нову пісню "Треш" на тему аб'юзивних стосунків. У композиції звучать роздуми про те, як непросто залишити стосунки, які більше шкодять, ніж приносять щастя.

Ця пісня для всіх, хто хоча б раз горів у пожежі почуттів, які насправді були ілюзією. Я знаю, як важко залишати стосунки, коли здається, що ти в них гориш, але це не полум’я щастя, а пожежа, що знищує тебе зсередини. Ця пісня – про силу сказати "досить" і обрати себе, навіть якщо це здається найважчим рішенням у житті. Вона – моє нагадування собі та кожному, що кохання ніколи не повинно бути болем чи маніпуляцією,

– поділилась артистка.

Анна Трінчер – "Треш": дивіться відео онлайн

KOLA та гурт Bulvar LU

Музиканти презентували спільний ніжний трек "Дотикам" – це історія про двох закоханих, чиї шляхи розійшлися, але серця залишилися пов’язаними. Вони кохали, були щасливі разом, проте життя розвело їх у різні сторони. Через роки вони зустрілися знову, і попри час нарізно, спогади про ті дотики, поцілунки та миті разом досі живуть в їхніх душах, бо такого більше ні з ким не було. Їхня історія завершилася, але кохання нікуди не зникло.

KOLA & Bulvar LU – "Дотикам": дивіться відео онлайн

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Гурт представив новий трек: історія про кохання, яке перевершує всі межі, про бажання стати всім, чого потребує кохана тобою людина. Про бажання бути поряд, незалежно від будь-яких обставин.

Пісня була написана дуже швидко, буквально за 2 години. Мені наспівалась мелодія, коли я був за кермом. Всю дорогу я не розмовляв ні з ким, хто був в машині, щоб не втратити цю мелодію. Приїхавши додому – одразу награв на гітарі перший куплет, а потім одразу написався другий куплет і приспів,

– розповів фронтмен гурту Сергій Танчинець.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Якби": дивіться відео онлайн

NICOLE

Співачка презентувала новорічну пісню "Найкращий рік". За її словами, це "атмосферний гімн новорічного тепла, родинного затишку та віри в дива".

Цією піснею я хочу привітати кожного з Новим Роком. Бажаю, щоби прийдешній рік був найкращим для кожного з вас! Щоби у кожній родині завжди було тепло і затишно, щоби за святковим столом всі посміхалися, а ялинка світилася яскравіше, ніж зорі. Бажаю, щоби всі ваші мрії збувалися, а поруч завжди були ті, кого ви любите. І хай у кожному домі буде мир, радість і мандаринки,

– підкреслила виконавиця.

NICOLE – "Найкращий рік": дивіться відео онлайн

MELOVIN

Співак також нещодавно випустив святкову композицію. У нього є пісня "Чудова Мить", яку в народі називають "Новорічна", а новий трек має назву "Новорічна-2".

Для того, щоб зробити композицію по-справжньому особливою, виконавець звернувся до відомого українського піаніста-віртуоза Євгена Хмари. У нього на студії вони разом підібрали інструмент, який наживо звучатиме у пісні "Новорічна-2".

MELOVIN – "Новорічна 2": дивіться відео онлайн



Ostrovskyi

Артист представив ліричний трек "Можливо, колись". В основі композиції лежить історія завершення стосунків, які залишили глибокий слід у серці Віталія Островського.

Хоча демо пісні було написано давно, я доробив її саме тепер, коли почався новий етап у моєму особистому житті. Я вдячний людині, яка була поруч зі мною. Наші шляхи розійшлися, але ті моменти, що ми прожили разом, залишаться зі мною назавжди. «Можливо, колись» стала для мене рефлексією, символом прийняття й готовності рухатися далі. Я сподіваюся, що вона знайде відгук у тих, хто також наважується зробити крок у майбутнє,

– пояснив співак.

Ostrovskyi – "Можливо, колись": дивіться відео онлайн

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Black Swan

Співачка презентувала нову пісню "Сонце". Трек присвячений непростій темі – зраді в стосунках. Проте головний акцент робиться не лише на болі, а й на внутрішній силі, яку кожна жінка може знайти, аби подолати труднощі та продовжувати свій шлях, обрати себе, щоб бути щасливою.

Ніхто не заслуговує на неповагу до себе, кожен є особистістю, і терпіти подібне, на мою думку, не потрібно. Він називав мене "сонце", але я "луна", відлуння, і я зараз поступово стаю голосом підтримки усіх, кому потрібне натхнення і сміливість обирати себе,

– підкреслила виконавиця.

Black Swan – "Сонце": дивіться відео онлайн

YAKTAK і NICHKA

Артисти випустили спільну роботу "Тихо плакала". Цей трек про розбите серце й біль, який залишає любов після розлуки.

YAKTAK x NICHKA – "Тихо плакала": дивіться відео онлайн



KAZKA & BLOCKBABY

Хіп-хоп виконавець випустив дуетну пісню з гуртом KAZKA – "Під дощем". Композиція була створена у межах телевізійного проєкту "Неймовірні дуети", де Олександра Заріцька стала зірковим наставником молодого артиста. "Під дощем" – це пісня про силу кохання, яке викликає бажання жити та надихатись. Адже у багатьох був у житті момент, коли ти або спустошений, або тебе накриває різними негативними емоціями, що символізує дощ у цій пісні, і саме кохання дає тобі сил рухатись далі та наповнює твою душу теплом.

Blockbaby – "Під дощем" (feat KAZKA): дивіться відео онлайн

RODZYNKA

Співачка презентувала нову роботу "Моменти".

Ця композиція дуже відверта та щира. Коли я вперше її почула, то одразу пригадала неймовірну родину моїх друзів. Я хочу присвятити цю пісню другові Максу, його дружині Діані та донечці Таї. Свого часу ми разом з Максом були в одній компанії. Мене завжди надихала його життєрадісність. І от коли почалося повномасштабне вторгнення, він відправився добровольцем на передову. Він служить на важкому напрямку і вже майже три роки стоїть на захисті нашої країни,

– відверто розповіла RODZYNKA.

RODZYNKA – "Моменти": дивіться відео онлайн