Від так, о пів на 9 годину вечора 8 вересня королівська сім'я повідомила, що Єлизавета II мирно померла вдень. Після цієї новини Велика Британія оголосила 10-денну жалобу, над Букінгемським палацом спустили прапор, а на воротах палацу вивісили оголошення про смерть королеви. Тоді ж розпочалась операція "Лондонський міст", яку готували останні три десятиліття, пише Show 24.
До теми Два роки після смерті королеви Єлизавети II: яким був цей день для Великої Британії
План "Лондонський міст": що потрібно знати
Цей план передбачав чіткий перелік дій, до яких потрібно вдатись, щоб організувати похорон Єлизавети II. Уся королівська родина діяла відповідно до прописаного сценарію.
Оскільки королева померла у Балморалі, то спершу труну з тілом доставили до Единбурга, щоб люди змогли попрощатись з Її Величністю.
Після прощання в Шотландії, ввечері 13 вересня, літак із тілом королеви Єлизавети II успішно здійснив посадку у Лондоні. Тоді процесія прибула до Букінгемського палацу, а тисячі людей вийшли обабіч дороги, щоб вшанувати пам'ять Її Величності.
Наступного дня труну перенесли до Вестмінстерського палацу. Абатство є історичною церквою, де коронувалися британські королі та королеви, включаючи коронацію королеви у 1953 році. Це також місце, де вона вийшла заміж за принца Філіпа у 1947 році.
Сам похорон призначили на 19 вересня, а для британців його зробили вихідним, але водночас і "Днем національної жалоби". Служба у Вестмінстерському абатстві стала однією з найбільших, організованою після Другої світової війни. Там зібралась найбільша кількість лідерів країн та монархів з Європи за останні десятиліття – близько 500 людей.
Хто був присутній на похороні Єлизавети II
- президент США Джозеф Байден та його дружина Джилл Байден;
- дружина президента України Олена Зеленська;
- президент Туреччини Реджеп Ердоган;
- президент Франції Емманюель Макрон;
- президент Гани Нана Акуфо-Аддо та перша леді Ребекка Акуфо-Аддо;
- президент Габону Алі Бонго Ондімба;
- прем'єр-міністри Австралії, Канади, Нової Зеландії, Ірландії, Фіджі;
- посол Гондурасу Іван Ромеро-Мартінес;
- міністр управління та парламентських справ Гаяни Гейл Тейшейра;
- президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн;
- король Іспанії Філіп VI з дружиною Летицією;
- король Бельгії Філіп І з королевою Матильдою;
- король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія;
- король Нідерландів Віллем-Олександр з дружиною Максимою;
- король Норвегії Гаральд V з дружиною Сонею;
- королева Данії Маргрете II та багато інших.
Джо та Джилл Байдени прибули на похорон королеви / Фото Sky News
До слова, до переліку запрошених гостей не потрапили дев'ять країн із диктаторськими режимами: Росія, Білорусь, Сирія, Ірак, Іран, Північна Корея, М'янма, Нікарагуа та Венесуела. Тоді ж до Вестмінстерського залу прибули й всі члени королівської родини.
Члени королівської сім'ї у похоронному процесі / Фото Sky News
Члени королівської сім'ї у похоронному процесі / Фото Sky News
На початку похоронної процесії до британського народу та гостей звернулась тодішня прем'єр-міністрка країни Ліз Трасс.
Сам Чарльз III поклав на вінок труни маленьку рукописну записку. "В любові та відданій пам'яті. Чарльз" – пише на особистому листі до матері від люблячого сина.
Записка від Чарльза ІІІ / Фото Sky News
Після завершення служби, хор абатства та гості вперше виконали змінений національний гімн "Боже, бережи короля". Потім гріб королеви перенесли на катафалк, щоб перевезти у Віндзорський замок.
Маршрут пролягав через Парламентську площу, Торговий центр, Сади королеви й аж до Віндзорського замку. Гвардія, оркестр та члени королівської сім'ї, включаючи короля, йшли за труною.
Коли домовина з тілом Її Величності проїжджала повз Букінгемський палац, на прощання до неї вийшов увесь персонал палацу, схиливши голову.
О 18:00 тіло королеви привезли до Віндзорського замку. Цей замок є особливим для усієї королівської сім'ї. Там безперервно жили 40 монархів протягом майже 1000 років. Щодо Єлизавети II, то там вона зростала у підлітковому віці, коли тривала війна, а в час пандемії коронавірусу Її Величність перебувала там на ізоляції, як у тимчасовій резиденції.
Урочиста служба чину похорону відбулась у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку за участі архієпископа Кентерберійського, старшого єпископа англіканської церкви. Свого часу там одружились принц Гаррі та Меган Маркл, а також там поховали чоловіка королеви Філіпа у квітні 2021 року.
Після служби король Чарльз III забрав корону, сферу та скіпетр, які належали Єлизаветі II. Труну Її Величності опустили у Королівський склеп під звук волинки, який щоранку чула королева під час сніданку.
Тоді члени королівської родини сім'ями покинули каплицю Святого Георгія.
Цікаві деталі про похорон Єлизавети II
- Труну королеви зробили зі звичайного дуба ще за тридцять років до її смерті. Середину домовини оббили свинцем, щоб зберегти останки після її поховання у склепі. Такий матеріал не пропускає вологу, роблячи труну повітронепроникною.
- Королівські джерела вважають, що квіти на вінок, який був зверху труни, підбирав сам Чарльз III – серед них рожеві троянди, жоржини, гортензія, розмарин та інша улюблена зелень королеви. Також там були гілочки мирта, мирт – символ щасливого шлюбу. Ця зелень була й у весільному букеті Єлизавети II. Вінок виготовили екологічним способом – з англійського моху та гілок дуба.
- Після того, як королеву поховали у сімейній каплиці короля Георга VI у Віндзорі, тіло її чоловіка Філіпа також перевезли до меморіальної каплиці, щоб подружжя знову було разом.