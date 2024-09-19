Від так, о пів на 9 годину вечора 8 вересня королівська сім'я повідомила, що Єлизавета II мирно померла вдень. Після цієї новини Велика Британія оголосила 10-денну жалобу, над Букінгемським палацом спустили прапор, а на воротах палацу вивісили оголошення про смерть королеви. Тоді ж розпочалась операція "Лондонський міст", яку готували останні три десятиліття, пише Show 24.

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План "Лондонський міст": що потрібно знати

Цей план передбачав чіткий перелік дій, до яких потрібно вдатись, щоб організувати похорон Єлизавети II. Уся королівська родина діяла відповідно до прописаного сценарію.

Оскільки королева померла у Балморалі, то спершу труну з тілом доставили до Единбурга, щоб люди змогли попрощатись з Її Величністю.

Після прощання в Шотландії, ввечері 13 вересня, літак із тілом королеви Єлизавети II успішно здійснив посадку у Лондоні. Тоді процесія прибула до Букінгемського палацу, а тисячі людей вийшли обабіч дороги, щоб вшанувати пам'ять Її Величності.

Наступного дня труну перенесли до Вестмінстерського палацу. Абатство є історичною церквою, де коронувалися британські королі та королеви, включаючи коронацію королеви у 1953 році. Це також місце, де вона вийшла заміж за принца Філіпа у 1947 році.

Сам похорон призначили на 19 вересня, а для британців його зробили вихідним, але водночас і "Днем національної жалоби". Служба у Вестмінстерському абатстві стала однією з найбільших, організованою після Другої світової війни. Там зібралась найбільша кількість лідерів країн та монархів з Європи за останні десятиліття – близько 500 людей.

Хто був присутній на похороні Єлизавети II

президент США Джозеф Байден та його дружина Джилл Байден;

Джозеф Байден та його дружина Джилл Байден; дружина президента України Олена Зеленська;

Олена Зеленська; президент Туреччини Реджеп Ердоган;

Реджеп Ердоган; президент Франції Емманюель Макрон;

Емманюель Макрон; президент Гани Нана Акуфо-Аддо та перша леді Ребекка Акуфо-Аддо;

Нана Акуфо-Аддо та перша леді Ребекка Акуфо-Аддо; президент Габону Алі Бонго Ондімба;

Алі Бонго Ондімба; прем'єр-міністри Австралії, Канади, Нової Зеландії, Ірландії, Фіджі;

Австралії, Канади, Нової Зеландії, Ірландії, Фіджі; посол Гондурасу Іван Ромеро-Мартінес;

Іван Ромеро-Мартінес; міністр управління та парламентських справ Гаяни Гейл Тейшейра;

управління та парламентських справ Гейл Тейшейра; президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн;

Урсула фон дер Ляйєн; король Іспанії Філіп VI з дружиною Летицією;

Філіп VI з дружиною Летицією; король Бельгії Філіп І з королевою Матильдою;

Філіп І з королевою Матильдою; король Швеції Карл XVI Густав і королева Сільвія;

Карл XVI Густав і королева Сільвія; король Нідерландів Віллем-Олександр з дружиною Максимою;

Віллем-Олександр з дружиною Максимою; король Норвегії Гаральд V з дружиною Сонею;

Гаральд V з дружиною Сонею; королева Данії Маргрете II та багато інших.

Джо та Джилл Байдени прибули на похорон королеви / Фото Sky News

До слова, до переліку запрошених гостей не потрапили дев'ять країн із диктаторськими режимами: Росія, Білорусь, Сирія, Ірак, Іран, Північна Корея, М'янма, Нікарагуа та Венесуела. Тоді ж до Вестмінстерського залу прибули й всі члени королівської родини.

Члени королівської сім'ї у похоронному процесі / Фото Sky News

Члени королівської сім'ї у похоронному процесі / Фото Sky News

На початку похоронної процесії до британського народу та гостей звернулась тодішня прем'єр-міністрка країни Ліз Трасс.

Сам Чарльз III поклав на вінок труни маленьку рукописну записку. "В любові та відданій пам'яті. Чарльз" – пише на особистому листі до матері від люблячого сина.

Записка від Чарльза ІІІ / Фото Sky News

Після завершення служби, хор абатства та гості вперше виконали змінений національний гімн "Боже, бережи короля". Потім гріб королеви перенесли на катафалк, щоб перевезти у Віндзорський замок.

Маршрут пролягав через Парламентську площу, Торговий центр, Сади королеви й аж до Віндзорського замку. Гвардія, оркестр та члени королівської сім'ї, включаючи короля, йшли за труною.

Коли домовина з тілом Її Величності проїжджала повз Букінгемський палац, на прощання до неї вийшов увесь персонал палацу, схиливши голову.

О 18:00 тіло королеви привезли до Віндзорського замку. Цей замок є особливим для усієї королівської сім'ї. Там безперервно жили 40 монархів протягом майже 1000 років. Щодо Єлизавети II, то там вона зростала у підлітковому віці, коли тривала війна, а в час пандемії коронавірусу Її Величність перебувала там на ізоляції, як у тимчасовій резиденції.

Урочиста служба чину похорону відбулась у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку за участі архієпископа Кентерберійського, старшого єпископа англіканської церкви. Свого часу там одружились принц Гаррі та Меган Маркл, а також там поховали чоловіка королеви Філіпа у квітні 2021 року.

Після служби король Чарльз III забрав корону, сферу та скіпетр, які належали Єлизаветі II. Труну Її Величності опустили у Королівський склеп під звук волинки, який щоранку чула королева під час сніданку.

Тоді члени королівської родини сім'ями покинули каплицю Святого Георгія.

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