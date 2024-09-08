6 вересня королева зустрілася з Ліз Трасс і призначила її новою прем'єркою Великої Британії. Вже наступного дня вона скасувала робочу зустріч, оскільки лікарі порадили їй відпочити. Після цієї новини усі родичі її величності почали з'їжджатись до замку, а увесь народ світу молився за якнайшвидше видужання Єлизавети II, пише Show 24.

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8 вересня о 17:00 з'явилась інформація, що королева померла, але це виявилось неправдою, адже ЗМІ посилалися на фейковий акаунт газети The Guardian.

Новина про смерть Єлизавети II виявилася неправдою

О пів на 9 годину вечора 8 вересня королівська сім'я повідомила, що Єлизавета II мирно померла вдень у замку Балморал в Шотландії.

Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра (9 вересня – 24 канал),

– мовиться у повідомленні.

Велика Британія оголосила 10-денну жалобу, над Букінгемським палацом спустили прапор, а на воротах палацу вивісили оголошення про смерть королеви.

Королева Єлизавета померла у віці 96 років / Фото The Royal Family

Люди були шоковані цією новиною. Вони приходили до Букінгемського палацу, щоб покласти квіти, та не стримували сліз.

Принц Чарльз, як король країни, вперше опублікував заяву через смерть матері. "Її втрата буде глибоко відчуватись усією країною", – заявив монарх.

Усі світові лідери почали висловлювати співчуття королівській родині та зазначали, що це непоправна втрата.

Невдовзі на сайті королівської родини відкрили онлайн-книгу співчуття. Це зробили для того, щоб і британці, і громадяни інших країн могли висловити співчуття монаршій сім'ї у зв'язку зі смертю Єлизавети II.

Після цього почались процедури до підготовки похорону королеви та оголошення принца Чарльза королем. Офіційною причиною смерті її величності назвали старість, але в біографії Джайлса Брандрета "Елізабет: інтимний портрет" стверджується, що королева мирно померла у своєму улюбленому Балморалі у Шотландії після боротьби з раком кісткового мозку.

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