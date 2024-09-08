6 вересня королева зустрілася з Ліз Трасс і призначила її новою прем'єркою Великої Британії. Вже наступного дня вона скасувала робочу зустріч, оскільки лікарі порадили їй відпочити. Після цієї новини усі родичі її величності почали з'їжджатись до замку, а увесь народ світу молився за якнайшвидше видужання Єлизавети II, пише Show 24.
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8 вересня о 17:00 з'явилась інформація, що королева померла, але це виявилось неправдою, адже ЗМІ посилалися на фейковий акаунт газети The Guardian.
Новина про смерть Єлизавети II виявилася неправдою
О пів на 9 годину вечора 8 вересня королівська сім'я повідомила, що Єлизавета II мирно померла вдень у замку Балморал в Шотландії.
Королева мирно померла в Балморалі сьогодні вдень. Король і королева-консорт залишаться в Балморалі цього вечора і повернуться до Лондона завтра (9 вересня – 24 канал),
– мовиться у повідомленні.
Велика Британія оголосила 10-денну жалобу, над Букінгемським палацом спустили прапор, а на воротах палацу вивісили оголошення про смерть королеви.
Королева Єлизавета померла у віці 96 років / Фото The Royal Family
Люди були шоковані цією новиною. Вони приходили до Букінгемського палацу, щоб покласти квіти, та не стримували сліз.
Принц Чарльз, як король країни, вперше опублікував заяву через смерть матері. "Її втрата буде глибоко відчуватись усією країною", – заявив монарх.
Усі світові лідери почали висловлювати співчуття королівській родині та зазначали, що це непоправна втрата.
Невдовзі на сайті королівської родини відкрили онлайн-книгу співчуття. Це зробили для того, щоб і британці, і громадяни інших країн могли висловити співчуття монаршій сім'ї у зв'язку зі смертю Єлизавети II.
Після цього почались процедури до підготовки похорону королеви та оголошення принца Чарльза королем. Офіційною причиною смерті її величності назвали старість, але в біографії Джайлса Брандрета "Елізабет: інтимний портрет" стверджується, що королева мирно померла у своєму улюбленому Балморалі у Шотландії після боротьби з раком кісткового мозку.
Що відомо про правління Єлизавети II
- Єлизавета II була головою держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також 14-ти країн Співдружності націй. Зокрема вона правила Британськими заморськими територіями. Єлизавета II стала королевою зовсім молодою – у віці 27 років, правила 70 років і стала рекордсменкою з правління в історії британської монархії.
- Королева була заміжня за принца Філіпа, який помер 9 квітня 2021 року. У подружжя народилось четверо дітей.
- Одним із найвідоміших хобі Єлизавети II було розведення собак. У дитинстві майбутній королеві подарували цуценя коргі й ця порода настільки припала до серця монархині, що вона протягом життя не розлучалась із цими песиками.
- Королева обожнювала стильно одягатись й саме вона зробила "родзинкою" свого образу яскраві капелюшки.
- Єлизавета II підтримувала Україну в час великої війни. Вона зробила чималу пожертву на гуманітарні потреби, вітала з Днем Незалежності та одягалась у вбрання синьо-жовтих кольорів.