Раніше повідомлялося, що принц Філіп відійшов у вічність у колі найрідніших. Однак, тепер стало відомо, що це не зовсім так.

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Біограф королівської сім’ї Джайлз Брандрет презентував нову книгу про покійну монархиню Elizabeth: An Intimate Portrait. У роботі він розкрив, де перебувала ЇЇ Величність, коли помер принц Філіп.

Спершу Букінгемський палац оголосив, що королева була поруч з рідною людиною. Втім, Джайлз розповів іншу версію подій. Як запевнив Брандрет, принц Філіп відчув несподівану слабкість у тілі, коли перебував у своїй ванній кімнаті у Віндзорському замку.

Медсестра негайно звернулася до пажа Єлизавети II з проханням допомогти. Однак, королеву сповістили занадто пізно – принц Філіп вже помер. ЇЇ Величність не встигла попрощатися з коханим, оскільки спала в останні моменти його життя.

Він помер до того, як вдалося покликати королеву. Королева ще не прокинулася. І її покликали лише після того, як приїхав лікар і оголосив герцога мертвим,

– заявив королівський біограф.

Нагадаємо, днями розкрилися нові подробиці смерті королеви Єлизавети II. З'ясувалося, що Букінгемський палац натякав на значне погіршення самопочуття монархині за кілька годин до її загибелі.