Видання People повідомляє, що новим обранцем Різ Візерспун став німецький фінансист Олівер Хаарманн. Інсайдери заявляють, що їхні стосунки більше не несуть дружнього характеру. У чоловіка та жінки вже було кілька побачень. Нещодавно їх помітили разом у Нью-Йорку.

Дивіться також Це маячня, – Навроцька чесно зізналася, чому не одружується з Фаготом після 15 років стосунків

Влітку цього року Різ та Олівера вже бачили разом. Однак тоді зазначалося, що вони були лише друзями. Інсайдери зауважували, що акторка любить ходити на побачення, але ніколи не поспішає. На той момент вона була більше зайнята дітьми та своєю кар'єрою. Схоже, зараз ситуація трохи змінилася.

Різ Візерспун та Олівер Хаарманн у Нью-Йорку / Фото TheImageDirect.com

Ба більше, виданню Life & Style розповіли, що Різ та Олівер весело проводять час. Джерело з близького кола акторки поділилося, що Хаарманн любить балувати свою кохану, зокрема постійно ходить з нею у найкращі ресторани. Крім того, стало відомо, що діти Різ, які народилися у шлюбі з актором Раяном Філліппом, Ава і Дікон, схвалили нового чоловіка матері. Не проти цих стосунків й молодший син Теннессі.

Нагадаємо, що рішення про розлучення Різ Візерспун та Джим Тот приймали разом. Згодом зірки опублікували спільну заяву в інстаграмі та поділилася, що їм було складно наважитися на цей крок. Тоді колишнє подружжя попросило, аби шанувальники з повагою ставилися до їхнього особистого життя.