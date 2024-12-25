Різдвяні свята – це теплий та затишний період, що об'єднує та надихає. У рамках спецпроєкту "До зустрічі на Різдво" журналісти 24 Каналу запитали у співака Ostrovskyi, що для нього Різдво та яке святкування видалося найкращим.

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Найкраще Різдво Ostrovskyi

Блогер та виконавець розповів, що найкраще Різдво святкував ще 16 років тому, коли за святковим столом зібралися всі рідні.

Найкраще Різдво я святкував у 2008 році. Тоді вся сім'я зібралася разом – бабуся, мама, сестра і я. Ще перед Новим роком ми нарядили справжню ялинку старими іграшками, які збереглися з бабусиних часів. А саме на Різдво влаштували святкове застілля і дивилися мюзикли,

– поділився Ostrovskyi.



Ostrovskyi / Фото з інстаграму артиста

"Пам'ятаю, поки дорослі підіймали келихи шампанського, я бігав під столом і намагався тишком-нишком скуштувати цей святковий напій", – поділився співак.

Святкова закуска від Ostrovskyi

Музикант також поділився улюбленою святковою стравою. Він зізнався, що найбільше йому до вподоби закуски.

"А що треба зробити після келиху? Закусити. Я обожнював святкові закуски, як-от мариновані грибочки чи тарталетки з плавленим сиром і часником, які готувала мама. А зараз я і сам повторюю цей рецепт", – зауважив Ostrovskyi.