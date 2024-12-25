Різдвяні свята – це теплий та затишний період, що об'єднує та надихає. У рамках спецпроєкту "До зустрічі на Різдво" журналісти 24 Каналу запитали у співака Ostrovskyi, що для нього Різдво та яке святкування видалося найкращим.
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Найкраще Різдво Ostrovskyi
Блогер та виконавець розповів, що найкраще Різдво святкував ще 16 років тому, коли за святковим столом зібралися всі рідні.
Найкраще Різдво я святкував у 2008 році. Тоді вся сім'я зібралася разом – бабуся, мама, сестра і я. Ще перед Новим роком ми нарядили справжню ялинку старими іграшками, які збереглися з бабусиних часів. А саме на Різдво влаштували святкове застілля і дивилися мюзикли,
– поділився Ostrovskyi.
Ostrovskyi / Фото з інстаграму артиста
"Пам'ятаю, поки дорослі підіймали келихи шампанського, я бігав під столом і намагався тишком-нишком скуштувати цей святковий напій", – поділився співак.
Святкова закуска від Ostrovskyi
Музикант також поділився улюбленою святковою стравою. Він зізнався, що найбільше йому до вподоби закуски.
"А що треба зробити після келиху? Закусити. Я обожнював святкові закуски, як-от мариновані грибочки чи тарталетки з плавленим сиром і часником, які готувала мама. А зараз я і сам повторюю цей рецепт", – зауважив Ostrovskyi.
- Натріть сир на тертці, додайте часник (я люблю, щоб його було багато).
- Заправте майонезом і перемішайте, щоб вийшла густа маса.
- Наповніть тарталетки, прикрасьте зеленню – і все, страва готова до столу.