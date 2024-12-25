Попри воєнний час, вони показали, що традиції єднають та дарують надію. Хто з зірок влаштував пишне родинне свято, а хто відзначив Різдво у вузькому колі найближчих – далі у матеріалі Show24.

Вас також може зацікавити П'ять років у ролі першої леді: як Олена Зеленська вітає українців з Різдвом та Новим роком

Григорій та Христина Решетники

Телеведучий з дружиною та трьома дітьми відзначав Різдво вдома. Вони у соцмережах поділилися святковим фото, де постали всі за різдвяним столом у схожих вишитих сорочках.

Найголовніше, аби був мир і спокій на нашій землі, та в кожній українській родині. Вдячні нашим захисникам та захисницям за те, що ми маємо змогу зустрічати Різдво в Україні. Щастя, миру та злагоди вам,

– зазначило зіркове подружжя.

Світлана Тарабарова

Співачка святкувала Святвечір з родиною, кумою Соломією Вітвіцькою та Катериною Орловою, яка працює зі співачкою.

Надії та любові у кожну родину. Дякую всім вам, добрі люди за тепло! Вірю, вистоїмо,

– написала Світлана.

Оксана Муха

Співачка поділилася спільним сімейним фото, де всі її рідні позували у вишиванках на тлі ялинки.

З Різдвом Христовим. Нехай у цей святковий час усі родини зберуться разом у теплій любові та радості, наповнюючи дім миром і благословенням. Славімо Христа,

– зазначила виконавиця.

Нікіта Добринін

Телеведучий святкував Різдво з сином вдвох і опублікував фото в інстаграмі. Шоумен побажав українцям тихих свят.

Наталка Карпа

Співачка відзначила Святвечір з мамою, татом, донечкою Златою та іншими рідними у Львові. Вони разом повечеряли 6 січня та колядували.

Оля Полякова, MamaRika, Володимир Остапчук, Настя Каменських та Ектор Хіменес-Браво теж відзначили Різдво з близькими й поділилися цим в інстаграм-сторіс.

Як інші українські зірки святкували Різдво / Скриншоти з інстаграм-сторіс