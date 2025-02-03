Актриса училась в вузе с 2011 до 2016 года на курсе у Юрия Высоцкого, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк. Его, кстати, также обвинили в неэтичном поведении в отношении студентов.
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Лиза Зайцева вспомнила, что проходила индивидуальное прослушивание у Андрея Билоуса. Девушка снималась в телесериале "Клан Ювелиров", где имела совместные сцены с театральным режиссером. У мужчины была роль адвоката семьи ее героини. Как-то они сидели одни в "актерке" и Лиза спросила у него, будет ли прослушивание в театре.
Во время разговора Белоус спросил у Зайцевой, "что она умеет, кроме того, что играть". Девушка ответила ему, что профессионально занималась танцами 10 лет, после чего тот попросил ее станцевать.
Очень удивилась. Я говорю: "Нет. Вот когда будет прослушивание, будет какой-то этап, где надо будет танцевать, я станцую. Сейчас я танцевать для вас не буду",
– отметила Лиза Зайцева.
Андрей Билоус взял у актрисы ее номер телефона, а потом пригласил на прослушивание.
Я взяла своего одногруппника, мы подготовили отрывок. Я пришла, показала, и потом он говорит: "Пошли в мой кабинет",
– вспомнила бывшая студентка университета Карпенко-Карого.
Лиза Зайцева о прослушивании у Билоуса: смотрите видео онлайн
По словам Зайцевой, она слышала о неэтичном поведении Андрея Билоуса, но информация была "размытой". Девушка призналась, что ей было страшно идти в кабинет мужчины. Однако в приемной сидела женщина, поэтому Лиза успокоилась.
Он начал спрашивать о моих родителях, какие у меня отношения с родителями. Я как-то так очень осторожно отвечала и постоянно говорила, что меня ждет мой однокурсник,
– рассказала Зайцева.
Лиза Зайцева заметила, что Билоус ничего ей не предлагал, но разговор был "очень корявым и странным". В конце концов актриса не прошла прослушивание в Молодой театр.
Коротко о секс-скандале с Андреем Билоусом
- Напомним, что сразу несколько студенток университета имени Карпенко-Карого обвинили Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах. В вузе начали служебное расследование, а мужчину отстранили от преподавания до его завершения. Педагог обратился в правоохранительные органы.
- Коллектив Киевского национального академического Молодого театра требует отстранить Белоуса с должности директора-художественного руководителя на период расследования.
- Неправомерные действия преподавателя, вероятно, уже проверяет полиция.