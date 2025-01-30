Бывший студент вуза отметил, что речь идет об украинском актере и преподавателе Юрии Филипповиче Высоцком. Об этом Сергей Волосовец написал на своей фейсбук-странице, передает 24 Канал.

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По словам Сергея, Юрий Высоцкий осуществлял психологическое давление на студентов, о чем долгое время молчали. Он вспомнил свой первый курс: когда мастера не было на спектакле, то актеры играли вдохновенно.

Но когда кто-то перед спектаклем скажет: "Сегодня Высоцкий придет", у людей происходил зажим всего актерского аппарата. Студенты играли со страхом, боясь сделать что-то неправильно. И, конечно же, за это получали на орехи после спектакля,

– рассказал Сергей Волосовец.

Волосовец поделился историей, которая случилась с ним и другими выпускниками. Как-то их пригласили в негосударственный театр, на спектакль актер позвал и Высоцкого.

Меня едва не избили коллеги за такую выходку. Даже после окончания университета выпускники боялись своего мастера. Такая у него мощная учебная методика. О требованиях к девушкам сбросить или набрать вес, высказывания о бездарности того или иного студента – это обычные разговоры во время учебного процесса,

– отметил актер.

Юрий Высоцкий домогался студенток

Бывший студент университета вспомнил, что в день репетиции Юрий Высоцкий иногда "выбирал себе любимую студентку", которая садилась рядом с ним с правой стороны, чтобы смотреть показ.

И во время показа или при обсуждении случались выбросы энергии, эмоциональные всплески, которые сопровождались возложением рук на коленки девушки или крепкими объятиями. Явно девушка в тот момент проявляла эмоции недовольства, но откровенно сказать об этом не могла,

– поделился Волосовец.

По словам Сергей, потом девушки признавались, что такое поведение преподавателя было противным, но поделать ничего с этим не могли. "Психологическое давление было настолько угнетающим, что даже такие вещи не могли возникать в общественной плоскости", – добавил он. Некоторые студенты годами прорабатывали свои травмы после выпуска.

Я искренне рад, что первые девушки заговорили об этих отвратительных нападениях. Вы открыли ящик Пандоры-Карого. Надеюсь, это даст толчок студентам других вузов восстать против беззакония руководства, преподавателей, мастеров,

– написал в конце своего сообщения бывший студент университета.

Напомним, что недавно преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах. А в 2021 году секс-скандал разгорелся вокруг его коллеги – Владимира Талашко, который уже не преподает в вузе.