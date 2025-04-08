Об этом говорится на сайте Полтавской областной прокуратуры, сообщает Show 24.

К слову Воспитывала троих детей и помогала ВСУ: чем известна Анна Жук, которая погибла в ДТП

Авария, в которой погибла жена обвиняемого, харьковская блогерша Анна Жук, произошла 24 января 2025 года недалеко от села Засулье Лубенского района Полтавской области.

По данным следствия, мужчина, находившийся за рулем автомобиля Lexus, превысил скорость, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с грузовиком Renault Premium, стоявшим на обочине.

В результате ДТП пассажирка автомобиля погибла на месте, малолетний сын получил тяжелые травмы, а водитель грузовика – средней тяжести. Обвиняемый также получил травмы средней тяжести.

Анна Жук погибла в ДТП

Напомним, что погибшая блогерша Анна Жук воспитывала троих детей и активно помогала Вооруженным Силам Украины. Женщина получила награду "За содействие армии" от Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Муж блогерши – Владимир Билевцов, их познакомил общий друг. 2 февраля 2023 года Анна Жук родила от избранника сына Захара. После гибели любимой Владимир опубликовал щемящее сообщение в инстаграме.

Также на гибель Анны Жук отреагировали немало украинских блогеров. Среди них Елена Мандзюк, Анастасия Скальницкая, Баба Даша, Стася Макеева, Юля Верба, Олег Машуковский, Анна Алхим и другие.