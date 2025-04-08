Про це йдеться на сайті Полтавської обласної прокуратури, повідомляє Show 24.

До слова Виховувала трьох дітей та допомагала ЗСУ: чим відома Анна Жук, яка загинула в ДТП

Аварія, в якій загинула дружина обвинуваченого, харківська блогерка Анна Жук, сталася 24 січня 2025 року неподалік села Засулля Лубенського району Полтавської області.

За даними слідства, чоловік, який перебував за кермом автомобіля Lexus, перевищив швидкість, виїхав за межі проїзної частини й зіткнувся з вантажівкою Renault Premium, що стояла на узбіччі.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля загинула на місці, малолітній син отримав тяжкі травми, а водій вантажівки – середньої тяжкості. Обвинувачений також зазнав травм середньої тяжкості.

Анна Жук загинула в ДТП

Нагадаємо, що загибла блогерка Анна Жук виховувала трьох дітей та активно допомагала Збройним Силам України. Жінка отримала відзнаку "За сприяння війську" від Головнокомандувача Збройних Сил України.

Чоловік блогерки – Володимир Більовцов, їх познайомив спільний друг. 2 лютого 2023 року Анна Жук народила від обранця сина Захара. Після загибелі коханої Володимир опублікував щемливий допис в інстаграмі.

Також на загибель Анни Жук відреагували чимало українських блогерів. Серед них Олена Мандзюк, Анастасія Скальницька, Баба Даша, Стася Макєєва, Юля Верба, Олег Машуковський, Анна Алхім та інші.