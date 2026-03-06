"Бумбокс" и БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ являются критически важными для экономики и обеспечения населения в особый период. Министерство культуры подтвердило эту информацию в соответствующем приказе. Он был подписан 3 марта 2026 года.
К слову Андрей Хлывнюк объяснил, почему не будет переводить русскоязычные песни БУМБОКСА
Минкульт приказал считать ООО "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" и ООО "Музыка для масс" (это компании, представляющие группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и "Бумбокс" соответственно) критически важными "для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".
Также группы являются критически важными для обеспечения потребностей Сил Обороны во время войны.
В Минкульте добавляют: для того, чтобы соответствовать статусу, нужно выполнить ряд условий:
- не иметь задолженности по уплате налогов,
- размер средней зарплаты застрахованных лиц-работников должен составлять не менее размера минимальной зарплаты по стране, умноженной на коэффициент 2,5;
- организации должны реализовать культурные и креативные проекты в Украине и за рубежом – в том числе фестивали, гастроли, концерты.
В издании "Главком" добавляют, что благодаря этому статусу группы "Бумбокс" и БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ могут бронировать до 50% военнообязанных работников и получать разрешения на выезд за границу для проведения благотворительных туров.
Получали ли группы этот статус раньше?
- В начале 2025 года группы "Бумбокс" и БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ также получили статус критически важных для экономики Украины.
- Тогда эта новость вызвала неоднозначные реакции в социальных сетях. Андрей Хлывнюк прокомментировал, что не считает свою команду "критически важной". И отметил, что когда наладят документальную путаницу, возможно этот статус будет иметь менее кричащее название.
- Фаны поддержали "Бумбокс", ведь коллектив постоянно выступает с благотворительными концертами за рубежом – "Дронотуром", целью которого является собирать средства для нужд украинских защитников.
- Так же и коллектив БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ. Только за первые месяцы 2026 группа потратила более 2,7 миллиона гривен на Силы Обороны Украины. На страницах обеих групп постоянно публикуют отчеты о собранных средствах.