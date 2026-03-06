"Бумбокс" и БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ являются критически важными для экономики и обеспечения населения в особый период. Министерство культуры подтвердило эту информацию в соответствующем приказе. Он был подписан 3 марта 2026 года.

К слову Андрей Хлывнюк объяснил, почему не будет переводить русскоязычные песни БУМБОКСА

Минкульт приказал считать ООО "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" и ООО "Музыка для масс" (это компании, представляющие группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ и "Бумбокс" соответственно) критически важными "для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".

Также группы являются критически важными для обеспечения потребностей Сил Обороны во время войны.

В Минкульте добавляют: для того, чтобы соответствовать статусу, нужно выполнить ряд условий:

не иметь задолженности по уплате налогов,

размер средней зарплаты застрахованных лиц-работников должен составлять не менее размера минимальной зарплаты по стране, умноженной на коэффициент 2,5;

организации должны реализовать культурные и креативные проекты в Украине и за рубежом – в том числе фестивали, гастроли, концерты.

В издании "Главком" добавляют, что благодаря этому статусу группы "Бумбокс" и БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ могут бронировать до 50% военнообязанных работников и получать разрешения на выезд за границу для проведения благотворительных туров.

Получали ли группы этот статус раньше?