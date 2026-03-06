"Бумбокс" і БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ є критично важливими для економіки та забезпечення населення в особливий період. Міністерство культури підтвердило цю інформацію у відповідному наказі. Він був підписаний 3 березня 2026 року.

До слова Андрій Хливнюк пояснив, чому не перекладатиме російськомовні пісні БУМБОКСУ

Мінкульт наказав вважати ТОВ "БЕЗОБМЕЖЕНЬ" та ТОВ "Музика для мас" (це компанії, що представляють гурти БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ і "Бумбокс" відповідно) критично важливими "для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".

Також гурти є критично важливими для забезпечення потреб Сил Оборони у час війни.

У Мінкульті додають: для того, щоб відповідати статусу, потрібно виконати низку умов:

не мати заборгованості зі сплат податків,

розмір середньої зарплатні застрахованих осіб-працівників має становити не менше розміру мінімальної зарплатні по країні, помноженої на коефіцієнт 2,5;

організації повинні реалізувати культурні та креативні проєкти в Україні й за кордоном – у тому числі фестивалі, гастролі, концерти.

У виданні "Главком" додають, що завдяки цьому статусу гурти "Бумбокс" і БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ можуть бронювати до 50% військовозобов'язаних працівників та отримувати дозволи на виїзд за кордон для проведення благодійних турів.

Чи отримували гурти цей статус раніше?