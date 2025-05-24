Show 24 предлагает подытожить нынешнее Евровидение в этом году. Редакция собрала главные скандалы, возникшие в этом году.

К слову Победитель Евровидения-2025 заявил, что Израиль надо дисквалифицировать с конкурса

Триумфатор Евровидения вдохновлялся россиянкой

Этот скандал начался еще задолго до начала конкурса. Один из участников, представитель Австрии, в комментариях австрийских СМИ рассказал о том, кем вдохновлялся для создания песни.

Оказалось, что в списке с Мэрайей Кэри, Арианой Гранде и Марией Калас оказалась российская оперная певица Анна Нетребко, которая в 2014 поддержала российское вторжение и финансировала уже оккупированный Донецкий оперный театр, а в 2022 из-за бойкота ее концертов выступила против войны.у

JJ открыто поддерживал Анну Нетребко: был на нее подписан, ставил вподобайки на сообщения. Но после огласки отписался и в публичной плоскости больше не упоминал. В недавнем интервью Йоханнес назвал Россию агрессором и согласился с тем, что ее исключили из Евровидения (хотя говорил это для того, чтобы исключить и Израиль).



JJ восхищался Нетребко / Фото из соцсети Х



JJ восхищался Нетребко / Фото из соцсети Х

Тимур Мирошниченко по этому поводу высказал важную мысль: не смотреть, что там у иностранцев, а обращать внимание сначала на себя. Не совсем логично обвинять JJ в увлечении россиянами, пока в Украине в чартах лидируют те же россияне.

Добавим, что среди участников были и другие певцы с "российским следом". Кто – выступал в России во время полномасштабного вторжения, а кто-то открыто сотрудничает с россиянами во время войны.

Оценки украинского нацжури

Оценки украинского профессионального жюри объявляла в этом году Jerry Heil, но даже она была удивлена тем, как судьи разделили баллы между странами. Главный вопрос вызвали 5 баллов для Эстонии – участника-любителя россиян с откровенно шуточным номером и песней, где не было смыслов.

Одним из судей был MELOVIN. Он решил не скрывать своих баллов от общества и показал, что поставил Эстонию на второе место. К слову, публиковать это фото запрещено по правилам. Когда услышал достаточно негативных комментариев, то объяснил свое решение.

Я также в шоке, что это единственная песня и мотив, которую все напевают на улицах. Но политического голосования теперь быть не может по договору. Правила Евровидения – это их правила. А вот зрители, которые имеют большее влияние! Уже сами для себя решают по всем вопросам, которые важны для них. Никаких оправданий не будет. Я ставил на второе, а Эстония взяла третье. Вопрос?

– написал MELOVIN.

Вопросов оставалось еще немало, но певец закрыл комментарии, а на следующий день иронично позволил людям высказаться в комментариях под заметкой "Хейтить здесь".

Интересно и то, что в жюри должна была быть Екатерина Павленко. Но ее исключили из списка из-за якобы нарушения правил голосования.

Хотят, чтобы повторил судьбу России: история Израиля на Евровидении-2025

Участие Израиля в Евровидении было спорным вопросом еще в 2024 году, а на этот раз вопрос только обострился. Еще до начала конкурса бывшие участники Евровидения обратились к EBU (Европейскому вещательному союзу) с требованием запретить Израилю выступить. Открытое письмо подписали 72 музыканта, среди которых победитель Сальвадор Собрал и другие звезды.

На улицах Базеля перед конкурсом происходили протесты в поддержку Палестины. На бирюзовой дорожке и в самом зале развевались палестинские флаги.

Выступление представительницы Израиля – Юваль Рафаэль – пытались сорвать. Мужчина и женщина попытались прорваться на сцену, чтобы вылить на певицу краску. Их остановили, но пострадал один из членов технической команды.

Юваль Рафаэль – New Day Will Rise: смотрите видео онлайн

После Евровидения дискуссии относительно Израиля не остановились. Поскольку Юваль Рафаэль заняла второе место (и первое по телеголосованию), у некоторых вещателей появились сомнения относительно правдивости и честности этого результата. Они призывают пересмотреть систему голосования. Речь идет о вещателях Бельгии, Исландии, Финляндии, Словении, Испании, Нидерландов. Заявление делал даже премьер-министр Испании Педро Санчес.

Испанский вещатель выступил с заявлением едва ли не первым. И даже "приплел" сюда Украину, заявляя, что "нынешние вооруженные конфликты" влияют на культурную сущность конкурса.

О желании исключить Израиль высказался даже победитель Евровидения – JJ (Йоханнес Пич). Он выразил разочарование в том, что в противовес России, которая является агрессором, Израиль участвует в конкурсе.

Нужна большая прозрачность в отношении телеголосования. В этом году все было очень странно. Очень обидно видеть, что Израиль до сих пор участвует в конкурсе. Я бы хотел, чтобы Евровидение в следующем году состоялось в Вене без Израиля. Но мяч на стороне Европейского вещательного союза. Мы, артисты, можем только высказываться по этому вопросу?

– сказал Йоханнес.

JJ об Израиле на Евровидении: видео

Директор Евровидения уже отвечал на упреки относительно непрозрачности голосования. Организаторы конкурса готовы пересмотреть систему голосования, но уверяют, что она является самой совершенной в мире и с проверкой всех результатов от каждой страны.

Упреки в политизированности в сторону Украины

Группа Ziferblat, представлявший Украину, услышал в свою сторону немало критических комментариев – то из-за костюмов Ивана Фролова, то из-за вокала. Но в сторону коллектива высказывались не только украинские еврофаны, но и иностранные. Последние возмущались, когда коллектив обошел бельгийца Red Sebastian в первом полуфинале. Букмекеры прогнозировали ему место в топ-5.

Критика со стороны комментаторов перешла и к вещателям и участникам Евровидения. Нынешний представитель Хорватии Марко Бошняк заявил, что в конкурсе не должны участвовать ни агрессоры, ни жертвы войны. Это его заявление как-то должна была "сгладить" сказанная в конце фраза "Слава Украине". Он считает, что конкурс стал политизированным из-за "сложной атмосферы", а виной этому якобы Украина и Израиль.

По моему мнению, если какая-то страна участвует в войне, независимо от того, или она на стороне агрессора, или на стороне жертвы, она не должна участвовать в Евровидении,

– заявил певец.

Украинские еврофаны метко ответили ему в комментариях. По меньшей мере, напомнили о том, что у него было бы на 8 баллов меньше, если бы Украину исключили из конкурса (Марко получил 28 баллов в полуфинале, 8 из них – от украинских зрителей).

Теперь организаторы Евровидения пересмотрят систему голосования. Ожидаем решения и юбилейный, 70-й песенный конкурс в Австрии.