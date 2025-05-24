Show 24 пропонує підсумувати цьогорічне Євробачення. Редакція зібрала головні скандали, що виникли цьогоріч.

До слова Переможець Євробачення-2025 заявив, що Ізраїль треба дискваліфікувати з конкурсу

Тріумфатор Євробачення надихався росіянкою

Цей скандал розпочався ще задовго до початку конкурсу. Один з учасників, представник Австрії, у коментарях австрійських ЗМІ розповів про те, ким надихався для створення пісні.

Виявилося, що у списку з Мераєю Кері, Аріаною Гранде та Марією Калас опинилась російська оперна співачка Анна Нетребко, яка у 2014 підтримала російське вторгнення та фінансувала вже окупований Донецький оперний театр, а в 2022 через бойкот її концертів виступила проти війни.у

JJ відкрито підтримував Анну Нетребко: був на неї підписаним, ставив вподобайки на дописи. Але після розголосу відписався й у публічній площині більше не згадував. У нещодавньому інтерв'ю Йоганнес назвав Росію агресором й погодився з тим, що її виключили з Євробачення (хоч казав це для того, аби виключити й Ізраїль).



JJ захоплювався Нетребко / Фото з соцмережі Х



JJ захоплювався Нетребко / Фото з соцмережі Х

Тімур Мірошниченко з цього приводу висловив важливу думку: не дивитися, що там в іноземців, а звертати увагу спершу на себе. Не зовсім логічно звинувачувати JJ у захопленні росіянами, поки в Україні у чартах лідирують ті самі росіяни.

Додамо, що серед учасників були й інші співаки з "російським слідом". Хтось – виступав у Росії під час повномасштабного вторгнення, а хтось відкрито співпрацює з росіянами під час війни.

Оцінки українського нацжурі

Оцінки українського професійного журі оголошувала цього року Jerry Heil, але навіть вона була здивована тим, як судді розділили бали між країнами. Головне запитання викликали 5 балів для Естонії – учасника-любителя росіян з відверто жартівливим номером і піснею, де не було сенсів.

Одним із суддів був MELOVIN. Він вирішив не приховувати своїх балів від суспільства та показав, що поставив Естонію на друге місце. До слова, публікувати це фото заборонено за правилами. Коли почув достатньо негативних коментарів, то пояснив своє рішення.

Я також в шоці, що це єдина пісня та мотив, яку усі наспівують на вулицях. Але політичного голосування тепер бути не може за договором. Правила Євробачення – це їх правила. А от глядачі, які мають більший вплив! Вже самі для себе вирішують по усіх питаннях, які важливі для них. Ніяких виправдань не буде. Я ставив на друге, а Естонія взяла третє. Питання?

– написав MELOVIN.

Питань залишалось ще чимало, але співак закрив коментарі, а наступного дня іронічно дозволив людям висловитися у коментарях під дописом "Хейтити тут".

Цікаво й те, що в журі мала бути Катерина Павленко. Але її виключили зі списку через начебто порушення правил голосування.

Хочуть, щоб повторив долю Росії: історія Ізраїля на Євробаченні-2025

Участь Ізраїлю в Євробаченні була спірним питанням ще у 2024 році, а цього разу питання тільки загострилося. Ще до початку конкурсу колишні учасники Євробачення звернулися до EBU (Європейської мовної спілки) з вимогою заборонити Ізраїлю виступти. Відкритий лист підписали 72 музиканти, серед яких переможець Сальвадор Собрал та інші зірки.

На вулицях Базеля перед конкурсом відбувалися протести на підтримку Палестини. На бірюзовій доріжці та й у самому залі майоріли палестинські прапори.

Виступ представниці Ізраїлю – Юваль Рафаель – намагалися зірвати. Чоловік і жінка спробували прорватися на сцену, щоб вилити на співачку фарбу. Їх зупинили, але постраждав один з членів технічної команди.

Юваль Рафаель – New Day Will Rise: дивіться відео онлайн

Після Євробачення дискусії щодо Ізраїлю не зупинилися. Оскільки Юваль Рафаель посіла друге місце (і перше за телеголосуванням), у деяких мовників з'явилися сумніви щодо правдивості й чесності цього результату. Вони закликають переглянути систему голосування. Мова йде про мовників Бельгії, Ісландії, Фінляндії, Словенії, Іспанії, Нідерландів. Заяву робив навіть прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Іспанський мовник виступив з заявою чи не першим. І навіть "приплів" сюди Україну, заявляючи, що "нинішні збройні конфлікти" впливають на культурну сутність конкурсу.

Про бажання виключити Ізраїль висловився навіть переможець Євробачення – JJ (Йоганнес Піч). Він висловив розчарування в тому, що на противагу Росії, яка є агресором, Ізраїль бере участь в конкурсі.

Потрібна більша прозорість щодо телеголосування. Цього року все було дуже дивно. Дуже прикро бачити, що Ізраїль досі бере участь у конкурсі. Я б хотів, щоб Євробачення наступного року відбулося у Відні без Ізраїлю. Але м’яч на боці Європейського мовного союзу. Ми, артисти, можемо лише висловлюватися з цього питання?

– сказав Йоганнес.

JJ про Ізраїль на Євробаченні: відео

Директор Євробачення вже відповідав на закиди щодо непрозорості голосування. Організатори конкурсу готові переглянути систему голосування, але запевняють, що вона є найдосконалішою у світі та з перевіркою всіх результатів від кожної країни.

Закиди в політизованості у бік України

Гурт Ziferblat, що представляв Україну, почув у свій бік чимало критичних коментарів – то через костюми Івана Фролова, то через вокал. Але у бік колективу висловлювались не тільки українські єврофани, але й іноземні. Останні обурювалися, коли колектив обійшов бельгійця Red Sebastian у першому півфіналі. Букмекери прогнозували йому місце у топ-5.

Критика з боку коментаторів перейшла й до мовників та учасників Євробачення. Цьогорічний представник Хорватії Марко Бошняк заявив, що у конкурсі не мають брати участі ні агресори, ні жертви війни. Цю його заяву якось мала "згладити" сказана вкінці фраза "Слава Україні". Він вважає, що конкурс став політизованим через "складну атмосферу", а виною цьому начебто Україна та Ізраїль.

На мою думку, якщо якась країна бере участь у війні, незалежно від того, чи вона на боці агресора, чи на боці жертви, вона не повинна брати участь у Євробаченні,

– заявив співак.

Українські єврофани влучно відповіли йому в коментарях. Щонайменше, нагадали про те, що у нього було б на 8 балів менше, якби Україну виключили з конкурсу (Марко здобув 28 балів у півфіналі, 8 з них – від українських глядачів).

Тепер організатори Євробачення переглянуть систему голосування. Очікуємо на рішення та ювілейний, 70-й пісенний конкурс в Австрії.