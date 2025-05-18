По прогнозам букмекеров Кевин Гольмстрем, Аксель Оман и Якоб Норргорд имеют более 40% шансов на победу. О том, каким было их выступление на Евровидении-2025 – читайте в материале Show 24.

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Представители Швеции вышли на сцену под 23 номером. Конкурсная композиция трио, которая называется Bara bada bastu, посвящена финской культуре саун и переводится как "Просто воспользуйтесь сауной".

Кевин Гольмстрем, Аксель Оман и Якоб Норргорд на сцену вышли в классических костюмах. А вот их танцоры сначала появились в обычной одежде – рубашках, штанах и шапках, а потом переоделись в полотенца и шапки для сауны. В руках они держали специальные веники для сауны.

В общем вся сцена была задекорирована в стиле финских саун, а выступление артистов сопровождалось яркими световыми эффектами.

Такое оригинальное шоу вызвало восторг у зрителей, которые поблагодарили артистов громкими аплодисментами.

Заметим, в финале песенного конкурса в этом году соревнуется 26 участников. Кроме KAJ, по подсчетам букмекеров, высокие шансы на победу также имеет представитель Австрии. Наша редакция уже писала о выступлении JJ на Евровидении-2025.

В тройку лидеров букмекеров также входит певица LOUANE, которая с композицией Maman представляет Францию.