За прогнозами букмекерів Кевін Гольмстрем, Аксель Оман і Якоб Норргорд мають понад 40 % шансів на перемогу. Про те, яким був їхній виступ на Євробаченні-2025 – читайте в матеріалі Show 24.

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Представники Швеції вийшли на сцену під 23 номером. Конкурсна композиція тріо, яка називається Bara bada bastu, присвячена фінській культурі саун і перекладається як "Просто скористайтеся сауною".

Кевін Гольмстрем, Аксель Оман і Якоб Норргорд на сцену вийшли в класичних костюмах. А от їхні танцюристи спочатку з'явились у звичайному одязі – сорочках, штанах і шапках, а потім перевдяглись у рушники та шапки для сауни. В руках вони тримали спеціальні віники для сауни.

Загалом вся сцена була задекорована у стилі фінських саун, а виступ артистів супроводжувався яскравими світловими ефектами.

Таке оригінальне шоу викликало захват у глядачів, які віддячили артистам гучними оплесками.

Зауважимо, у фіналі пісенного конкурсу цьогоріч змагається 26 учасників. Окрім KAJ, за підрахунками букмекерів, високі шанси на перемогу також має представник Австрії. Наша редакція вже писала про виступ JJ на Євробаченні-2025.

До трійки лідерів букмекерів також входить співачка LOUANE, яка з композицією Maman представляє Францію.