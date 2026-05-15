На этот раз Украину поддержали на израильском телевидении во время трансляции Евровидения. Видео опубликовал Роман Ганецкий на своей странице в тредсе.

После выступления LELÉKA израильский телеведущий, комментируя номер Украины, выразил солидарность нашему народу.

Это пятый песенный конкурс Евровидение, который проходит для Украины во время войны. Мы солидарны с украинцами, которые с тех пор в основном поют именно об этом. Слава Украине,

– сказал израильский телеведущий.

Этот момент также прокомментировали на инстаграм-странице Israeli Friends of Ukraine.

"В такие моменты особенно чувствуется, что поддержка между нашими народами так важна. Спасибо всем, кто не молчит, кто поддерживает Украину и украинцев даже во время прямого эфира крупнейшего музыкального конкурса Европы", – поделились в сообществе.

Что известно об Израиле на Евровидении-2026?

Участие страны в этом году так же вызвало бурные дискуссии. Все же, в декабре 2025 Израиль допустили к Евровидению. Из-за этого несколько стран отказались от участия и объявили бойкот песенному конкурсу.

Израиль в этом году представляет певец Ноам Беттан с песней Michelle. Во время его выступления в зале раздавались возгласы, свист и призывы "остановить геноцид". Часть протестующих вывела из зала охрана.

Кроме того, организаторы заявили, что будут внимательнее контролировать систему голосования. Однако несмотря на все скандалы, представитель Израиля прошел в финал.