Цього разу Україну підтримали на ізраїльському телебаченні під час трансляції Євробачення. Відео опублікував Роман Ганецький на своїй сторінці в тредсі.

Після виступу LELÉKA ізраїльський телеведучий, коментуючи номер України, висловив солідарність нашому народові.

Це п'ятий пісенний конкурс Євробачення, який проходить для України під час війни. Ми солідарні з українцями, які з того часу здебільшого співають саме про це. Слава Україні,

– сказав ізраїльський телеведучий.

Цей момент також прокоментували на інстаграм-сторінці Israeli Friends of Ukraine.

"У такі моменти особливо відчувається, що підтримка між нашими народами так важлива. Дякуємо всім, хто не мовчить, хто підтримує Україну та українців навіть під час прямого ефіру найбільшого музичного конкурсу Європи", – поділилися в спільноті.

Що відомо про Ізраїль на Євробаченні-2026?

Участь країни цього року так само викликала бурхливі дискусії. Все ж, у грудні 2025 Ізраїль допустили до Євробачення. Через це кілька країн відмовилися від участі й оголосили бойкот пісенному конкурсу.

Ізраїль цього року представляє співак Ноам Беттан з піснею Michelle. Під час його виступу у залі лунали вигуки, свист і заклики "зупинити геноцид". Частину протестувальників вивела з зали охорона.

Окрім того, організатори заявили, що уважніше контролюватимуть систему голосування. Однак попри всі скандали, представник Ізраїлю пройшов до фіналу.