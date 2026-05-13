Ровно 10 лет назад Джамала покорила сцену Евровидения и принесла Украине вторую победу на конкурсе. Ее выступление до сих пор считают одним из самых сильных не просто среди представителей Украины, а среди всех победителей. 24 Канал предлагает вспомнить, как это было.

Смотрите также Кто победит на Евровидении-2026: прогноз букмекеров

61-й песенный конкурс состоялся в Стокгольме в Швеции. Украина не участвовала в Евровидении в 2015 из-за сложной ситуации в стране, поэтому 2016 стал для нее годом возвращения. На Нацотборе победила Джамала с песней "1944" поэтому именно она стала представительницей Украины.

Композиция вдохновлена рассказом бабушки Джамалы о депортации крымскотатарского народа. Поэтому песня посвящена трагическим событиям прошлого. Джамала выступила во втором полуфинале с номером 14. По результатам голосования она попала в финал. И там одержала победу, получив 534 балла.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить



Джамала / Фото из инстаграма Джамалы

Номер Джамалы также играл важную роль в ее выступлении. Сцена под певицей пульсировала красными линиями, а позади словно вырастало дерево. От этих кадров у всех бегали мурашки по телу.

Джамала – "1944": смотрите видео онлайн

Артистка предстала на сцене в наряде от дизайнера Ивана Фролова (FROLOV). Это был темно-синий комбинезон-трансформер с открытыми плечами и длинным шлейфом. В образе Джамалы сочетались минимализм, восточные мотивы и крымскотатарская айдентика в современном исполнении.



Джамала / Фото Getty Images

Сегодня Евровидение снова собирает миллионы зрителей перед экранами. В этом году Украину представляет LELÉKA. Символично, что именно Джамала была музыкальным продюсером нынешнего Нацотбора.



The Guardian о песне Джамалы / Фото из инстаграма Джамалы

За 10 лет Джамала не только продолжила музыкальную карьеру, но и стала голосом Украины на международной арене. Ее выступление в 2016 году остается важным моментом в истории Украины на Евровидении и самого песенного конкурса.