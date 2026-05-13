Рівно 10 років тому Джамала підкорила сцену Євробачення та принесла Україні другу перемогу на конкурсі. Її виступ досі вважають одним з найсильніших не просто серед представників України, а з-поміж усіх переможців. 24 Канал пропонує пригадати, як це було.

61-й пісенний конкурс відбувся у Стокгольмі у Швеції. Україна не брала участі в Євробаченні у 2015 через складну ситуацію в країні, тож 2016 став для неї роком повернення. На Нацвідборі перемогла Джамала з піснею "1944" тож саме вона стала представницею України.

Композиція натхненна розповіддю бабусі Джамали про депортацію кримськотатарського народу. Тож пісня присвячена трагічним подіям минулого. Джамала виступила в другому півфіналі з номером 14. За результатами голосування вона потрапила до фіналу. І там здобула перемогу, отримавши 534 бали.

Номер Джамали також відігравав важливу роль в її виступі. Сцена під співачкою пульсувала червоними лініями, а позаду немов виростало дерево. Від цих кадрів у всіх бігали мурахи по тілу.

Артистка постала на сцені у вбранні від дизайнера Івана Фролова (FROLOV). Це був темно-синій комбінезон-трансформер з відкритими плечима та довгим шлейфом. В образі Джамали поєднувалися мінімалізм, східні мотиви та кримськотатарська айдентика в сучасному виконанні.



Сьогодні Євробачення знову збирає мільйони глядачів перед екранами. Цього року Україну представляє LELÉKA. Символічно, що саме Джамала була музичною продюсеркою цьогорічного Нацвідбору.



За 10 років Джамала не тільки продовжила музичну кар'єру, але й стала голосом України на міжнародній арені. Її виступ у 2016 році залишається важливим моментом в історії України на Євробаченні та самого пісенного конкурсу.