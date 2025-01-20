Среди исполнителей – легендарные Village People, кантри-звезда Керри Андервуд и рок-музыкант Кид Рок. Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Так, на главном митинге выступят Кид Рок, Village People, Билли Рэй Сайрус, Ли Гринвуд, а также маршевый оркестр университета Свободы.

Liberty Ball украсят выступления Джейсона Олдина и рэпера Нелли. На балу Главнокомандующих публику будут развлекать кантри-исполнители - группа Rascal Flatts и Паркер МакКоллум. Отдельно на Starlight Ball выступит певец Гэвин Дегро.

Особым моментом церемонии станет исполнение Керри Андервуд композиции America the Beautiful, а группа Village People представит свой легендарный хит YMCA.

Завершится празднование фейерверками, во время которых оперный певец Кристофер Маккио исполнит государственный гимн США и композицию O America.

Отметим, главная часть церемонии будет происходить в историческом центре американской столицы. Сначала на лестнице Капитолия США новоизбранный президент примет присягу, после чего отправится в Белый дом, откуда будет наблюдать за традиционным парадом военных подразделений и оркестров.

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Для зрителей со всего мира будет организована масштабная трансляция события. Официальный просмотр будет доступен на сайте Белого дома, его YouTube-канале и странице в социальной сети X. Ведущие американские телеканалы, включая ABC, CBS, CNN, CSPAN, Fox News, MSNBC, NBC и PBS, тоже обеспечат полное освещение церемонии. Все эти каналы будут транслировать событие как в телевизионном формате, так и на своих онлайн-платформах и YouTube-каналах.

Для украинской аудитории будет доступна трансляция на YouTube-канале 24 Канала, а также прямая трансляция Голоса Америки с синхронным переводом на украинский язык.