Серед виконавців – легендарні Village People, кантрі-зірка Керрі Андервуд та рок-музикант Кід Рок. Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Так, на головному мітингу виступлять Кід Рок, Village People, Біллі Рей Сайрус, Лі Грінвуд, а також маршовий оркестр університету Свободи.

Liberty Ball прикрасять виступи Джейсона Олдіна та репера Неллі. На балу Головнокомандувачів публіку розважатимуть кантрі-виконавці — гурт Rascal Flatts та Паркер МакКоллум. Окремо на Starlight Ball виступить співак Гевін Дегро.

Особливим моментом церемонії стане виконання Керрі Андервуд композиції America the Beautiful, а гурт Village People представить свій легендарний хіт YMCA.

Завершиться святкування феєрверками, під час яких оперний співак Крістофер Маккіо виконає державний гімн США та композицію O America.

Зауважимо, головна частина церемонії відбуватиметься в історичному центрі американської столиці. Спочатку на сходах Капітолію США новообраний президент складе присягу, після чого вирушить до Білого дому, звідки спостерігатиме за традиційним парадом військових підрозділів та оркестрів.

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Для глядачів з усього світу буде організовано масштабну трансляцію події. Офіційний перегляд буде доступний на сайті Білого дому, його YouTube-каналі та сторінці в соціальній мережі X. Провідні американські телеканали, включаючи ABC, CBS, CNN, CSPAN, Fox News, MSNBC, NBC та PBS, теж забезпечать повне висвітлення церемонії. Усі ці канали транслюватимуть подію як у телевізійному форматі, так і на своїх онлайн-платформах та YouTube-каналах.

Для української аудиторії буде доступна трансляція на YouTube-каналі 24 Каналу, а також пряма трансляція Голосу Америки з синхронним перекладом українською мовою.