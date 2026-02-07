Украинский ведущий Евгений Фешак, который разбирается в тенденциях музыки и шоубизнеса, поделился собственным экспертным мнением. Об этом сообщает "Люкс ФМ".

Смотрите также Вечер Евровидения в Украине: где и когда смотреть финал Национального отбора-2026

Продюсер радио назвал трех главных фаворитов нынешнего Нацотбора. Хотя и отметил, что конкурсные песни каждого могут и не стать народными хитами. Речь идет о Jerry Heil, LELÉKA и LAUD.

Джерри – это машина, где все просчитано: каждая нота, фраза в песне и тому подобное. LELÉKA – еще нераскрытый цветок. И ей, наверное, этот конкурс нужен был для того, чтобы она получила вдохновение, увидела публику, почувствовала этот контакт. Далее будем наблюдать, как будет развиваться. Ну и LAUD – это невероятный талант, вокал, но, опять же, над песней можно было поработать и выбрать для него что-то хитовое,

– считает Евгений Фешак.

Ведущий также в целом высказался о Евровидении, что прогремит в Вене уже в мае этого года. По мнению Фешака, песенный конкурс за последние годы очень изменился – и не в лучшую сторону.

"Когда-то Евровидение – это было звезды, топы, песни-хиты (даже у тех артистов, которые не выиграли). В последнее время топы отказались от участия в Евровидении. Почему? Это вопрос риторический", – отметил продюсер.

Евгений Фешак считает, что среди песен, попавших в финал Нацотбора, нет трека, который мог бы стать общенародным хитом. Кроме того, по мнению ведущего, европейские чарты и музыка на Евровидении не пересекаются.

В общем украинская музыка, к сожалению, последние годы в 80% случаях перестала метить с трендами в Европе. Мы делаем что-то совершенно другое, очень индивидуальное, но это не всегда хорошо,

– говорит Фешак.

Что надо знать о Нацотборе-2026?