Український ведучий Євген Фешак, який знається у тенденціях музики й шоубізнесу, поділився власною експертною думкою. Про це повідомляє "Люкс ФМ".

Продюсер радіо назвав трьох головних фаворитів цьогорічного Нацвідбору. Хоч і зазначив, що конкурсні пісні кожного можуть і не стати народними хітами. Мова йде про Jerry Heil, LELÉKA та LAUD.

Джеррі – це машина, де все прораховано: кожна нота, фраза в пісні тощо. LELÉKA – ще нерозкрита квітка. І їй, напевно, цей конкурс потрібен був для того, аби вона отримала натхнення, побачила публіку, відчула цей контакт. Далі спостерігатимемо, як розвиватиметься. Ну і LAUD – це неймовірний талант, вокал, але, знову ж таки, над піснею можна було попрацювати й вибрати для нього щось хітовіше,

– вважає Євген Фешак.

Ведучий також загалом висловився про Євробачення, що прогримить у Відні вже у травні цього року. На думку Фешака, пісенний конкурс за останні роки дуже змінився – і не в найкращий бік.

"Колись Євробачення – це було зірки, топи, пісні-хіти (навіть у тих артистів, які не виграли). Останнім часом топи відмовилися від участі в Євробаченні. Чому? Це питання риторичне", – зазначив продюсер.

Євген Фешак вважає, що серед пісень, які потрапили до фіналу Нацвідбору, немає треку, що міг би стати загальнонародним хітом. Крім того, на думку ведучого, європейські чарти та музика на Євробаченні не перетинаються.

Загалом українська музика, на жаль, останніми роками в 80% випадках перестала метчитись із трендами в Європі. Ми робимо щось абсолютно інше, дуже індивідуальне, але це не завжди добре,

– каже Фешак.

Що треба знати про Нацвідбір-2026?