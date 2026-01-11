Загадочное сообщение Дорофеева опубликовала сегодня. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
Надя Дорофеева поделилась фото, где позирует в черном латексном корсете, кружевных штанах с орнаментом и длинных перчатках. Свой образ артистка дополнила очками и заплела две косы.
К подписи Дорофеева добавила слова хита группы "Время и Стекло" "Имя 505", которые перевела на украинский язык. Это самая популярная песня коллектива, вышедшая в 2015 году. Клип на ютубе собрал более 200 миллионов просмотров.
Имя любимое мое – именно твое,
– написала артистка.
В то же время Позитив (Алексей Завгородний) пока ничего не публиковал.
Реакция сети
Пользователи увидели в новом посте Нади намек на то, что она порадует их переводом трека "Имя 505":
- "Отсылка на новый трек?"
- "Опа, намек на новый трек?"
- "Фото вау, а сообщение интересное".
- "Перевод трека?"
- "Шел 11 день 2026 года, а Надя уже удивляет".
- "Чувствую, что нас ждет что-то нереальное. Впрочем, как всегда".
Что известно о группе "Время и Стекло"?
В 2010 году Потап и Ирина Горовая основали продюсерский центр MOZGI Entertainment, а их первым музыкальным проектом стала группа "Время и Стекло", в котором выступали Надя Дорофеева и Позитив.
В ноябре того же года артисты презентовали дебютный трек "Так выпала Карта". Настоящий успех к Наде и Алексею пришел после того, как они выпустили "Имя 505". Среди других известных песен коллектива: "Песня 404", "Навернопотомучто", "На стиле", "Тролль", "Е, Бой", "Дым" и другие.
В 2020 году Дорофеева и Позитив объявили о закрытии группы "Время и Стекло". Они поехали в прощальный тур по Украине и дали два последних концерта в киевском Дворце "Украина".
В июле 2025 года артисты воссоединились, выпустив совместную композицию "Смак-печаль". Они объединились, чтобы поддержать сбор "Стражи неба" от UNITED24 на современные украинские ИИ-управляемые турели Sky Sentinel.