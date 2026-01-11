Загадочное сообщение Дорофеева опубликовала сегодня. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Надя Дорофеева поделилась фото, где позирует в черном латексном корсете, кружевных штанах с орнаментом и длинных перчатках. Свой образ артистка дополнила очками и заплела две косы.

К подписи Дорофеева добавила слова хита группы "Время и Стекло" "Имя 505", которые перевела на украинский язык. Это самая популярная песня коллектива, вышедшая в 2015 году. Клип на ютубе собрал более 200 миллионов просмотров.

Имя любимое мое – именно твое,

– написала артистка.

В то же время Позитив (Алексей Завгородний) пока ничего не публиковал.

Реакция сети

Пользователи увидели в новом посте Нади намек на то, что она порадует их переводом трека "Имя 505":

"Отсылка на новый трек?"

"Опа, намек на новый трек?"

"Фото вау, а сообщение интересное".

"Перевод трека?"

"Шел 11 день 2026 года, а Надя уже удивляет".

"Чувствую, что нас ждет что-то нереальное. Впрочем, как всегда".

Что известно о группе "Время и Стекло"?