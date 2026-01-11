Загадковий допис Дорофєєва опублікувала сьогодні. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.
Надя Дорофєєва поділилась фото, де позує у чорному латексному корсеті, мереживних штанах з орнаментом і довгих рукавичках. Свій образ артистка доповнила окулярами й заплела дві коси.
До підпису Дорофєєва додала слова хіта гурту "Время и Стекло" "Имя 505", які переклала на українську мову. Це найпопулярніша пісня колективу, що вийшла у 2015 році. Кліп на ютубі зібрав понад 200 мільйонів переглядів.
Ім'я улюблене моє – саме твоє,
– написала артистка.
Водночас Позитив (Олексій Завгородній) наразі нічого не публікував.
Реакція мережі
Користувачі побачили в новому дописі Наді натяк на те, що вона потішить їх перекладом треку "Имя 505":
- "Відсилка на новий трек?"
- "Опа, натяк на новий трек?"
- "Фото вау, а допис цікавий".
- "Переклад треку?"
- "Йшов 11 день 2026 року, а Надя вже дивує".
- "Відчуваю, що на нас чекає щось нереальне. Утім, як завжди".
Коментарі під дописом Дорофєєвої / Скриншоти з інстаграму
Що відомо про гурт "Время и Стекло"?
У 2010 році Потап та Ірина Горова заснували продюсерський центр MOZGI Entertainment, а їхнім першим музичним проєктом став гурт "Время и Стекло", в якому виступали Надя Дорофєєва і Позитив.
У листопаді того ж року артисти презентували дебютний трек "Так выпала Карта". Справжній успіх до Наді та Олексія прийшов після того, як вони випустили "Имя 505". Серед інших відомих пісень колективу: "Песня 404", "Навернопотомучто", "На стиле", "Тролль", "Е, Бой", "Дим" та інші.
У 2020 році Дорофєєва і Позитив оголосили про закриття гурту "Время и Стекло". Вони поїхали у прощальний тур Україною і дали два останніх концерти у київському Палаці "Україна".
У липні 2025 року артисти возз'єдналися, випустивши спільну композицію "Смак-печаль". Вони об'єдналися, аби підтримати збір "Вартові неба" від UNITED24 на сучасні українські ШІ-керовані турелі Sky Sentinel.