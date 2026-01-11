Загадковий допис Дорофєєва опублікувала сьогодні. Пише 24 Канал з посиланням на її інстаграм-сторінку.

Надя Дорофєєва поділилась фото, де позує у чорному латексному корсеті, мереживних штанах з орнаментом і довгих рукавичках. Свій образ артистка доповнила окулярами й заплела дві коси.

До підпису Дорофєєва додала слова хіта гурту "Время и Стекло" "Имя 505", які переклала на українську мову. Це найпопулярніша пісня колективу, що вийшла у 2015 році. Кліп на ютубі зібрав понад 200 мільйонів переглядів.

Ім'я улюблене моє – саме твоє,

– написала артистка.

Водночас Позитив (Олексій Завгородній) наразі нічого не публікував.

Реакція мережі

Користувачі побачили в новому дописі Наді натяк на те, що вона потішить їх перекладом треку "Имя 505":

"Відсилка на новий трек?"

"Опа, натяк на новий трек?"

"Фото вау, а допис цікавий".

"Переклад треку?"

"Йшов 11 день 2026 року, а Надя вже дивує".

"Відчуваю, що на нас чекає щось нереальне. Утім, як завжди".

Що відомо про гурт "Время и Стекло"?