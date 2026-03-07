Семья Хибберта сообщила, что он умер в городе Денвер (штат Колорадо) в понедельник, 2 марта, от сердечного приступа, передает TMZ. Актеру было 68 лет.

Наш отец, Стивен Хибберт, неожиданно умер на этой неделе. Его жизнь была полна любви и преданности искусству и своей семье. Многие будут очень скучать по нему,

– сказали дети звезды "Криминального чтива".

Как пишет Deadline, Стивен Хибберт родился в английском городе Флитвуде. Он начал свою карьеру как сценарист в программе "Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом", а позже писал сценарии к эпизодам сериалов "Чёрный плащ", "Мультимания", Mad TV и "Парень познает мир".

Кроме "Криминального чтива", актер снялся в фильмах "Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил" (1999) и "Кот" (2003). Хибберт дебютировал на экране в эпизоде сериала Newhart (1987).

Кто из актеров недавно умер?