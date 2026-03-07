Родина Гібберта повідомила, що він помер у місті Денвер (штат Колорадо) у понеділок, 2 березня, від серцевого нападу, передає TMZ. Акторові було 68 років.
Наш батько, Стівен Гібберт, несподівано помер цього тижня. Його життя було сповнене любові та відданості мистецтву та своїй родині. Багато хто буде дуже сумувати за ним,
– сказали діти зірки "Кримінального чтива".
Як пише Deadline, Стівен Гібберт народився в англійському місті Флітвуді. Він розпочав свою кар'єру як сценарист у програмі "Пізнє шоу з Девідом Леттерманом", а пізніше писав сценарії до епізодів серіалів "Темний плащ", "Мультиманія", Mad TV і "Хлопець пізнає світ".
Окрім "Кримінального чтива", актор знявся у фільмах "Остін Паверс: Шпигун, який мене звабив" (1999) і "Кіт у капелюсі" (2003). Гібберт дебютував на екрані в епізоді серіалу Newhart (1987).
Хто з акторів нещодавно помер?
19 лютого помер Ерік Дейн, відомий за серіалами "Анатомія Грей" та "Ейфорія". Акторові було лише 53 роки. Він боровся БАС – бічним аміотрофічним склерозом.
11 лютого у віці 48 років не стало Джеймса Ван Дер Біка, який знімався у серіалі "Затока Доусона". В актора було онкологічне захворювання.
30 січня померла Кетрін О'Гара, яка зіграла маму Кевіна у фільмі "Сам удома". Причиною смерті акторки став тромб у легенях. Також вона боролася з раком прямої кишки.