Колумбійська зірка Шакіра днями виступала у нічному клубі LIV Miami, пише Page Six. Вона вийшла на сцену, щоб підтанцьовувати під її новий сингл Soltera.

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Раптом під час танцю Шакіра почала почуватися дискомфортно. Вона зупинилась, потягнула сукню униз та помахала пальцем до фанатів. Як пишуть ЗМІ, один з глядачів порушив її приватність та намагався зняти співачку під вбранням.

Згодом Шакіра продовжила танець, але ненадовго. Вона різко пішла зі сцени, знову поправивши свою мінісукню.

Інцидент під час виступу Шакіри: дивіться відео онлайн

Представники клубу LIV Miami заявили, що насправді Шакіра просила її команду не знімати виступ на відео. Та сама артистка не прокоментувала інцидент.

Користувачі соцмереж розкритикували фаната й назвали його вчинок "огидним".

Особисте життя Шакіри