Дехто, за традицією, дивиться "Вечірній квартал" або "Дизель шоу", однак ці програми вже приїлися та перестали зацікавлювати глядачів. На щастя, українці створюють чимало гумористичних ютуб-проєктів, а особливо під час великої війни. Саме їхні новорічні випуски можна подивитися 31 грудня та 1 січня, пише 24 Канал.

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Список ютуб-шоу, які можна подивитися у новорічну ніч

Інтелектуально-гумористичне шоу "Вікторина": дивіться відео онлайн

"Хороший поганий злий подкаст": дивіться відео онлайн

Проєкт Анни Трінчер "Перепрошую": дивіться відео онлайн

Шоу "Ебаут": дивіться відео онлайн

Шоу "Хто з нас": дивіться відео онлайн

IQІтельне шоу: дивіться відео онлайн

Проєкт "Про що мовчать дівчата": дивіться відео онлайн

Шоу "Підпільний кіноклуб": дивіться відео онлайн

Проєкт "Дорослі дівчата": дивіться відео онлайн

Телепрограма "Ліга сміху": дивіться відео онлайн

Шоу NABARI: дивіться відео онлайн

Обирайте, що подивитися з рідними та друзями у новорічну ніч! Щасливого та спокійного Нового року!