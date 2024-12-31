Дехто, за традицією, дивиться "Вечірній квартал" або "Дизель шоу", однак ці програми вже приїлися та перестали зацікавлювати глядачів. На щастя, українці створюють чимало гумористичних ютуб-проєктів, а особливо під час великої війни. Саме їхні новорічні випуски можна подивитися 31 грудня та 1 січня, пише 24 Канал.
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Список ютуб-шоу, які можна подивитися у новорічну ніч
Інтелектуально-гумористичне шоу "Вікторина": дивіться відео онлайн
"Хороший поганий злий подкаст": дивіться відео онлайн
Проєкт Анни Трінчер "Перепрошую": дивіться відео онлайн
Шоу "Ебаут": дивіться відео онлайн
Шоу "Хто з нас": дивіться відео онлайн
IQІтельне шоу: дивіться відео онлайн
Проєкт "Про що мовчать дівчата": дивіться відео онлайн
Шоу "Підпільний кіноклуб": дивіться відео онлайн
Проєкт "Дорослі дівчата": дивіться відео онлайн
Телепрограма "Ліга сміху": дивіться відео онлайн
Шоу NABARI: дивіться відео онлайн
Обирайте, що подивитися з рідними та друзями у новорічну ніч! Щасливого та спокійного Нового року!