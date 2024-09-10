Джеймі Беннінгтон заявив, що співзасновник Linkin Park Майк Шинода стер спадщину його покійного батька у той час, коли проходить міжнародний місяць запобігання самогубствам. Він поділився, що теперішня вокалістка Емілі Армстронг підтримувала актора Денні Мастерсона, якого звинуватили у зґвалтуванні двох жінок.

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Джеймі Беннінгтон також розповів, що Емілі Армстронг, ймовірно, має зв'язки з Церквою Саєнтології. Зауважимо, що організацію звинувачують у тому, що вона торгує людьми, зокрема й дітьми.

Ви зрадили довіру, яку вам віддавали десятиліттями шанувальники та інші люди, включно зі мною,

– написав Джеймі Беннінгтон.

Син Честера додав, що прихильники групи занепокоєні, адже не можуть звикнути до змін, які відбуваються з Linkin Park. Варто зазначити, що багато фанатів дійсно не у захваті від нової вокалістки.

Син Беннінгтона розкритикував Linkin Pard / Скриншот з інстаграму, Variety

Джеймі Беннінгтон про нову солістку Linkin Park / Скриншот з інстаграму, Variety

Лідер гурту Mars Volta Седрік Бікслер-Завала також засудив Емілі Армстронг за її спілкування Денні Мастерсоном. Зауважимо, що його дружина була однією з тих, хто звинуватив актора у сексуальному насильстві. Подружжя, яке колись входило до Церкви Саєнтології розповіло, що через цю заяву їх тепер переслідують.

Реакція Емілі Армстронг щодо Денні Мастерсона

Декілька днів тому Емілі Армстронг поділилася з шанувальниками, що хотіла б розвіяти все, що відбувається довкола неї та Денні Мастерсона.

Мене попросили підтримати когось, кого я вважаю другом, під час судового засідання. Я пішла на одне раннє слухання як спостерігачка. Незабаром я зрозуміла, що не повинна була цього робити,

– заявила співачка.

Нова солістка гурту Linkin Park додала, що вона в жодному разі не виправдовує насильство щодо жінок. Крім того, Емілі проти будь-якого жорстокого поводження та співчуває усім жертвам таких злочинів.