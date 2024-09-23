Співачка народилась у 1872 році у селі Білявці на Тернопільщині. До слова, це був один із найбідніших районів тогочасної Європи. Однак це не стало на заваді її таланту, який, свого часу, зробив Крушельницьку найвидатнішою виконавицею світу, пише Show 24.

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Творча діяльність Соломії Крушельницької

З самого дитинства юна Соломія проявляла любов до музики та співу. Спершу вона навчалась у Тернопільській школі товариства "Приятелі музики", а пізніше продовжила здобувати освіту у Тернопільській класичній гімназії.

У 1883 році відбувся її дебютний виступ під час Шевченківського вечора у Тернополі. Тоді дівчина входила до складу хору "Руська бесіда". Як сольна співачка, Соломія вийшла на сцену у 1892 році під час навчання у Львівській консерваторії Галицького музичного товариства. Артистка виконала головну партію в ораторії Генделя "Месія", а за рік дебютувала в опері, де зіграла роль Леонори в опері Доніцетті "Фаворитка" на сцені Театру Скарбека.

Соломія Крушельницька / Фото Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької

Крушельницька продовжила навчання в Італії й відхилила запрошення від Львівської опери. Однак за рік часу Львів радо зустрічав співачку з гастролями.

Наприкінці 1980-х років Соломія отримала справжнє світове визнання. Вона виходила на сцени найкращих опер і виконувала головні партії у найпопулярніших операх: "Аїда", "Фауст", "Кармен", "Мадам Баттерфляй" тощо.

Соломія Крушельницька в ролі Чіо-Чіо-Сан в опері Пуччіні "Мадам Баттерфляй" / Фото з Вікіпедії

Цікавий факт, що перший показ опери "Мадам Баттерфляй" успішно провалився. Публіка залишилась незадоволеною. Композитор був пригнічений і навіть хотів переписати оперу, однак колеги порекомендували запросити на головну роль Чіо-Чіо-сан Крушельницьку. Оновлена прем'єра за участі Соломії стала справжнім фурором. Артистів викликали на біс аж 17 разів. До слова, саме після цієї опери виконавицю почали називати "Мадам Баттерфляй"

Окрім того, що співачка підкорювала світові сцени, вона не забувала і про свою Батьківщину, де неодноразово вражала приголомшливими постановками.

Соломія Крушельницька / Фото Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької

У той час, коли її слава була на самому піку, вона прийняла приголомшливе рішення – найкраща оперна співачка йде зі сцени. Соломія востаннє виступила у 1920 році на сцені Неапольського театру в операх "Лорелея" і "Лоенгрін". Після цього артистка присвятила себе камерній музиці.

Соломія Крушельницька – Ой, летіли білі гуси: слухати онлайн

Особисте життя

У житті оперної співачки були чоловіки, які намагались підкорити її серце. Однак усі стосунки закінчувались невдачею. На початку 20 століття, у 1910 році, Крушельницька вийшла заміж за італійського адвоката та мера міста Віареджо Чезаре Річчоні.

Одружилась пара у Буенос-Айресі, а сімейне гніздечко будували на Батьківщині чоловіка. У шлюбі Соломія та Чезаре прожили 26 років, але нащадків у них так і не народилось.

Соломія Крушельницька та Чезаре Річчоні / Фото з відкритих джерел

У 1936 році коханий Крушельницької помирає, а за три роки жінка вирішує повернутись до Львова, де в неї був багатоповерховий будинок. Тоді вона зізналась рідним, що Чезаре був єдиним чоловіком у її житті, якого вона кохала.

Друга світова війна та тьмяна слава Крушельницької

Коли Львів опинився у лапах радянської влади, дім Соломії націоналізували, а кілька поверхів зайняли військові. Сама вона жила на верхньому поверсі. Всесвітньо відома співачка, яка виблискувала на найкращих сценах, опинилась на межі виживання.

Пізніше місто і її будинок були під окупацією нацистської Німеччини. Виконавиці вдалось вижити завдяки минулій славі та тому, що була етнічною українкою. Коли місто в черговий раз перейшло до совєтів, Крушельницька отримала посаду професорки у Львівській консерваторії. Працюючи педагогом, жінка давала концерти. Останній з яких відбувся у 1949 році в одному з залів консерваторії.

Соломія Крушельницька – Ой, зацвіла червона калина: слухати онлайн

Оперна співачка дожила до 80 років. 16 листопада 1962 року її серце зробило останній удар. Соломію Крушельницьку поховали на Личаківському цвинтарі, неподалік могили Івана Франка.

Могила Соломії Крушельницької / Фото Львівська обласна рада

Цікаві факти про Соломію Крушельницьку