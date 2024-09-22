Серед знаменитостей, які відкрито заявили про свою підтримку Камали також є Меріл Стріп. Про це стало відомо зі сторінки спільноти з підтримки Гарріс у Twitter.

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Так, у новому випуску ток-шоу Опри Вінфрі група відомих голлівудських акторів та музикантів публічно підтримала Камалу Гарріс як потенційного майбутнього президента Сполучених Штатів. Окрім Дженніфер Лопес та Меріл Стріп, це зробили Браян Кренстон, Бен Стіллер та Джулія Робертс. Про це вони заявили під час онлайн включення. Камала Гарріс теж взяла участь в програмі, як запрошена гостя.

Що цікаво, Меріл Стріп привітала політикиню словами: "Вітаю вас, президентко Гарріс". На це Камала з гумором відповіла, зазначивши, що до остаточного підбиття підсумків виборів залишилося "ще 47 днів".



Меріл Стріп підтримала Камалу Гарріс / Фото Getty Images

Хто ще з зірок підтримує Камалу Гарріс на майбутніх виборах