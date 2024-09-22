Він про це розповів у своєму інстаграмі. Крім того, хлопець поширив відео, яке знімав в Україні.

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Так, в ролику можна побачити кадри з Укрзалізниці й відео з Києва. Що важливо, Ділан показав пошкоджену військову техніку, автомобілі та будівлі. Крім того, відео містить кадри зі Стіни пам'яті, присвяченій загиблим захисникам України, а також з меморіалу "Газон національної пам'яті", що на Майдані Незалежності.

Це була пригода всього мого життя, і мій досвід залишив мені відчуття, що мені дуже пощастило жити в країні, яка є вільною і мирною,

– наголосив Ділан.

Зауважимо, Ділан Дуглас разом з татом прибув до Києва для участі в четвертому Саміті перших леді та джентльменів, організованому Оленою Зеленською.

Що Майкл Дуглас казав про поїздку до України

Актор зізнався, що до візиту до Києва уявляв це місто як похмурий східний Берлін часів Холодної війни. Однак Дуглас відкрив для себе зовсім іншу реальність.

Замість похмурої атмосфери, за словами актора, його зустріла сучасна та динамічна столиця, що вирізняється жвавістю та яскравістю. Архітектурні пам'ятки та мальовничі краєвиди сподобалися Майклу, але найбільше враження на нього справили кияни. Дугласа особливо вразив незламний дух українського народу, його непохитна відданість своїй Батьківщині та неабияка мужність перед обличчям труднощів.