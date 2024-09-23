Світлана Білоножко має звання і Заслуженої, і Народної артистки України. За це вона отримує невелику надбавку до пенсії.

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"По моєму, якісь копійки. Я навіть не знаю, скільки. Соромно про це говорити", – сказала артистка.

Зауважимо, раніше про свою пенсію різко висловлювалась Алла Кудлай. Вона зізнавалась, що не може собі дозволити великі концерти через мізерні заробітки. Та суму пенсії артистка відмовилась називати.

Співачка розповіла, що зараз у місяць заробляє не більше 2 тисяч доларів. Раніше ця сума була більшою. Їй приносить дохід нерухомість та корпоративи.

Є декотрі корпоративи, мене запрошують. У мене є своя програма, я працюю. Пасивний дохід у мене є – це нерухомість, я здаю. Звичайно, я думала про це завчасно, тому що це дуже важливо, якась подушка має бути,

– розповіла Світлана Білоножко.

Артистка додала, що за свій дім і комунальні послуги вона повністю оплачує самостійно. Також вона витрачає на догляд за собою, одяг тощо.

"Я сама сплачую все, мені це не клопітно. Якщо в мене буде така потреба, мені діти будуть допомагати, але поки що в мене немає такої потреби. Я багато витрачаю на себе", – зауважила Білоножко.