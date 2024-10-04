У тіктоці гурту "Океан Ельзи" з'явилося відео, де Вакарчук каже, що пісня "Як ніколи" – про відчуття, які знайомі багатьом українцям. Йдеться про те, що не всі зараз можуть бути з людьми, яких люблять.

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Багато українців опинилися на відстані через війну. Їх розділяють сотні, а то й тисячі кілометрів. Однак вони все одно думають про людей, яких люблять, але які зараз, на жаль, не поруч.

Я пам'ятаю, як був зимовий передріздвяний настрій. Я згадував, як це було колись, і розумів, що я зараз сам, що моя сім'я, моя дружина, мої діти далеко. Я дуже сумував. Мені здається, що ця пісня просто вияв моїх почуттів,

– поділився Святослав Вакарчук.

Лідер гурту "Океан Ельзи" розповів, що музику до пісні "Як ніколи" написав раніше – ще до війни. Вона довго "лежала у столі". Відчуття ж прийшли до Вакарчука, коли вже почалося повномасштабне вторгнення.

Я пам'ятаю зиму 2022 року і зиму 2023 року. Вони були дуже тяжкими для мене морально. Я про це написав пісню, яку назвав "Як ніколи". Тому що коли наступає момент свята, Різдва, а ще ти бачиш якихось інших людей, які насправді примудряються навіть у таких непростих умовах святкувати, ти думаєш про те, що як би могло бути в тебе. Ну і не знаю, пишеш про це,

– говорить музикант.

Святослав Вакарчук пригадав момент, коли записали пісню "Як ніколи" у студії. Вона була ще не готова, не зведена, але музикант вирішив послухати у машині те, що вже вдалося зробити.

Я їхав в машині, і раптом пішов перший сніг. Це було так зворушливо. Просто ти їдеш, і йде сніг, і співаєш: "Десь за вікном, мила, падає перший сніг". Так мурашечно вийшло,

– пригадав лідер "Океану Ельзи".

Нагадаємо, що вже 11, 12, 13, 15 та 16 жовтня у "Палаці спорту" пройдуть концерти "Океану Ельзи" з нагоди 30-річчя гурту. Далі у планах виступи за кордоном у межах благодійного туру.