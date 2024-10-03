Представники гурту "Океан Ельзи" оголосили про продаж квитків на п'ятий, ювілейний концерт, на офіційній сторінці в інстаграмі. Виступ "Океан Ельзи. 30 років – Той день" відбудеться з нагоди дня народження гурту.

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П'ятий концерт "Океану Ельзи" відбудеться у середу, 16 жовтня, у столичному "Палаці спорту". Оголошено продаж квитків на виступ.

Музиканти додали, що могли б зіграти ще більше концертів. Однак у їхніх планах – продовження закордонного туру на підтримку України.

Ми безмежно вдячні вам усім за підтримку і любов. І, наголосимо окремо, що цей концерт буде завершальним в серії. Ми б, звісно, з радістю зробили ще і ще, але і в "Палаці спорту" вже немає далі дат, і ми маємо вирушати в північноамериканську частину нашого благодійного #HelpForUkrainetour,

– зауважили в "Океані Ельзи".

Таким чином, концерти до 30-річчя "Океану Ельзи" відбудуться в Києві 11, 12, 13, 15 та 16 жовтня.



П'ятий концерт "Океану Ельзи" / Фото з інстаграму гурту

"Океану Ельзи" – 30 років

12 жовтня гурту "Океан Ельзи" виповнюється 30 років. Саме тому колектив пропонує відсвяткувати цю дату разом із ними на концертах. З нагоди важливої дати музиканти возз'єднаються у новому складі.

Напередодні дня народження "Океан Ельзи" випустив перший альбом за 8 років.