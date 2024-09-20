Реліз присвячений 30-річчю "Океану Ельзи". Альбом символізує нове творче пробудження колективу.
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"Той день" став десятим у дискографії бенду. До альбому увійшло 12 треків. Серед них – "Мукачево", "Шіле" та "Пісня пісень.
Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато в чому схожий на ранню творчість гурту – він легкий, надихаючий і справжній,
– наголосив Святослав Вакарчук.
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Слухачі залишили чимало позитивних коментарів про нову платівку українського колективу.
- "Це точно пробудження. Круто".
- "Неймовірний альбом".
- "Круто, дякую за новий альбом".
- "Як завжди шедевр, пісні беруть за душу".
- "Такий прекрасний, довгоочікуваний подарунок всім нам! Цей альбом в саме серце. Дякуємо величезне".
Зауважимо, в Палаці спорту 11, 12 та 13 жовтня відбудеться серія концертів, присвячених 30-річчю "Океан Ельзи". Джерела повідомляють, що окрім основних виступів музикантів, готуються різні мистецькі проєкти, присвячені спадщині гурту. Зокрема, очікується, що в рамках святкувань вийде документальний фільм, який висвітлюватиме історію та вплив "Океану Ельзи".