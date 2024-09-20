Реліз присвячений 30-річчю "Океану Ельзи". Альбом символізує нове творче пробудження колективу.

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"Той день" став десятим у дискографії бенду. До альбому увійшло 12 треків. Серед них – "Мукачево", "Шіле" та "Пісня пісень.

Цей альбом асоціюється у мене з пробудженням. З поверненням до себе після тривалих пошуків. Альбом недарма багато в чому схожий на ранню творчість гурту – він легкий, надихаючий і справжній,

– наголосив Святослав Вакарчук.

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Слухачі залишили чимало позитивних коментарів про нову платівку українського колективу.

"Це точно пробудження. Круто".

"Неймовірний альбом".

"Круто, дякую за новий альбом".

"Як завжди шедевр, пісні беруть за душу".

"Такий прекрасний, довгоочікуваний подарунок всім нам! Цей альбом в саме серце. Дякуємо величезне".

Зауважимо, в Палаці спорту 11, 12 та 13 жовтня відбудеться серія концертів, присвячених 30-річчю "Океан Ельзи". Джерела повідомляють, що окрім основних виступів музикантів, готуються різні мистецькі проєкти, присвячені спадщині гурту. Зокрема, очікується, що в рамках святкувань вийде документальний фільм, який висвітлюватиме історію та вплив "Океану Ельзи".