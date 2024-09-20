Як зауважили слухачі, тепер композиція звучить краще, ніж оригінал. Фан-акаунти виконавиці в соцмережах поділилися уривками з перекладеною піснею.

Не пропустіть Де зараз Дмитро Яремчук, який відмовився знятись у кінострічці пам'яті свого батька

"Скандал" українською Тіна Кароль виконала під час свого концерту в рамках туру Україною. Раніше перекладеним можна було почути лише приспів, а тепер співачка повністю оновила хіт.

Що можеш дзвонити хто сказав, ти напросився на скандал,

– звучить в композиції.

Для довідки! Пісня "Скандал", спочатку написана російською мовою, увійшла до однойменного альбому Тіни Кароль 2021 року і наразі зібрала 23 мільйони переглядів на ютубі. Вже у вересні 2022 року виконавиця презентувала англомовну версію треку.

Як в мережі відреагували на оновлений трек Тіни Кароль

Фани залишились в захваті від перекладеного треку.

"Українською – це просто підпал. Це ще той шкандаль, і чекаємо аудіо".

"Так, ми дочекались української версії".

"Топова пісня топової української артистки. Дякую за творчість".

"Вау".

"Ура, бо вона крута".

"Нарешті українська версія".

Зауважимо, напередодні Тіна Кароль презентувала свій другий альбом 2024 року під назвою "Лірика". До платівки увійшли вісім треків, які досліджують теми жіночої багатогранності. Співачка вважає цей проєкт "одним з найкращих у своїй кар'єрі".