Київський стрілок вбив музиканта українського гурту "Друге Сонце" Ігоря Савченка
20 квітня, 08:50
Київський стрілок вбив музиканта українського гурту "Друге Сонце" Ігоря Савченка

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 18 квітня у Києві стався теракт, внаслідок якого загинув музикант Ігор Савченко з гурту "Друге Сонце".
  • У нього лишилися дружина і донька.

18 квітня у Києві стався страшний теракт, унаслідок якого загинули 6 людей. Серед них – музикант українського гурту "Друге Сонце" Ігор Савченко.

Трагічну звістку повідомила вокалістка гурту Марина Юревич у Facebook.

Що відомо про загибель Ігоря Савченка?

Вчора під час теракту загинув Ігор Савченко. Мій друг, мій вірний побратим, музикант нашого гурту "Друге Сонце". Я поки не можу в це повірити. Що вже тебе, Ігор, не почую, що подзвоню, а там тиша,
 – написала Юревич.

За словами жінки, разом з Савченком вона грала у "Другому Сонці" з 2010 року.

Юревич зазначила, що Ігор Савченко був справжнім другом і справжнім рокером, який ніколи не здавався та завжди був поруч, коли весь світ був проти. 

Вокаліста додала, що у загиблого музиканта залишилися дружина Тетяна та дочка Аня.

Довідка: Гурт "Друге Сонце" сформувався у 2009 році і виконував музику у стилі фольк-року та інді.

Теракт у Голосіївському районі Києва 18 квітня: що відомо

  • 18 квітня після 16:00 чоловік розстрілював перехожих на вулиці Деміївській. Потім він зайшов у магазин "Велмарт", де забарикадувався, захопивши заручників.

  • Поліція вмовляла терориста здатися упродовж 40 хвилин. Однак той не висував жодних вимог.

  • Після того, як нападник вбив одного із заручників, спецпризначенці здійснили штурм магазину. Стрілець був ліквідований.

  • Пізніше з'ясувалося, що нападник – Дмитро Васильович Васильченков 1968 року народження. Чоловік народився у Москві, з 1992 року служив в автомобільних військах в Україні. Після 2005 року вийшов на пенсію. Певний час він жив у Росії, а потім проживав в Бахмуті та Києві.

  • У соцмережах Васильченков висловлював антиукраїнські та антисемітські погляди. Окрім того, військовий пенсіонер підтримував російських бойовиків на Донеччині.

  • Слідчі дізналися, що перед тим, як вийти на вулицю вбивати людей, Васильченков посварився із сусідом, якого поранив з травматичного пістолета. Після цього чоловік повернувся до квартири, взяв автомат і підпалив помешкання.

  • Внаслідок теракту загинули шестеро людей, ще десятки постраждали. Серед поранених – 12-річний хлопчик. Його батька і тітку вбив терорист, а матір перебуває у важкому стані. 