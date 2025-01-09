За версією Billboard Тейлор Свіфт здобула звання найкращої артистки XXI століття. Вона дебютувала у чартах лише у 2006 році, але відтоді й дотепер 14 разів опинялась на 1 місці разом з альбомами та ще 12 разів її треки очолювали чарт Billboard Hot 100, передає 24 Канал.

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Тейлор Свіфт неодноразово била рекорди: вона є першою артисткою, що зайняла усі 10 сходинок чарту з композиціями альбому Midnights у 2022 році.

У травні минулого року вона знову повторила цей успіх з платівкою The Tortured Poets Department. Також Тейлор Свіфт 86 тижнів була на першому місці у чарті Billboard 200. Це найбільша цифра серед музикантів всіх часів.

Тейлор Свіфт – The Tortured Poets Department: слухайте онлайн

На другому місці найкращих артистів століття – репер Дрейк. Він дебютував у чартах у 2009 році й з того часу

78 його синглів потрапили до топ-10 у Hot 100, а загалом у чарт потрапили 338 пісень.

З 2018 року до 2023 року Дрейк найдовше безперервно перебував у чарті Hot 100 – 431 тиждень.

Ріанна посіла третє місце у рейтингу. Співачка у 2005 році вперше потрапила у чарти, на той момент їй було 17 років. Два її альбоми очолювали Billboard 200; 14 пісень очолили Hot 100.

Ріанну назвали наймолодшою артисткою в історії чарту, в якої 10 синглів перебували на першому місці.

До десятки найкращих артистів XXI століття потрапили такі музиканти: