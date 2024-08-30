Прем'єра платівки відбудеться 19 вересня. Однак, співачка вирішила вже познайомити прихильників з головною композицією альбому.

Не пропустіть Хочу, щоб кожен відчув цей біль, – Jerry Heil присвятила щемливий трек дітям, яких викрала Росія

Пісня "Відчиняю" сповнена жіночої енергії та магнетизму, як запевнила співачка. У композиції поєднані танцювальний драйв та глибокі сенси, якими артистка вразила шанувальників. Водночас Кароль презентувала спокусливий кліп, в якому здивувала глядачів результатом плідної роботи над собою. Відео є імпровізацією Тіни, яка вдало передала настрій пісні за допомогою танцювальних рухів.

Тіна Кароль – "Відчиняю": дивіться відео онлайн

Шанувальники висловили захват новій композиції Кароль. Прихильники вже не можуть дочекатися релізу альбому, після спокусливої прем'єри артистки.

"З прем'єрою, пісня про сильну жінку, яка змінює себе, щоб змінити світ. Тіно, ти приклад, мотивація, сила духу";

"Неймовірний макіяж, фантастична постава, красуня! Найкраща жінка у світі! Як завжди вокал і голос Тіни, на найвищому рівні!";

"Це пожежа, Тіно, яка ви шикарна! Пісня нереально крута, такий вайб! Ваш голос, ваші рухи – це окрема насолода. "Дякуємо вам за вашу працю, ви надихаєте нас своїми піснями";

"Ця пісня як гімн нового життя та трансформації. І не лише про любов, дякую за творчість".

Нагадаємо, днями YAKTAK і VLADA K запрем'єрили пісню "Увімкни". Трек дозволяє слухачам зазирнути в душі артистів і дізнатися про їхні найглибші почуття.