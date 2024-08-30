Прем'єра платівки відбудеться 19 вересня. Однак, співачка вирішила вже познайомити прихильників з головною композицією альбому.
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Пісня "Відчиняю" сповнена жіночої енергії та магнетизму, як запевнила співачка. У композиції поєднані танцювальний драйв та глибокі сенси, якими артистка вразила шанувальників. Водночас Кароль презентувала спокусливий кліп, в якому здивувала глядачів результатом плідної роботи над собою. Відео є імпровізацією Тіни, яка вдало передала настрій пісні за допомогою танцювальних рухів.
Тіна Кароль – "Відчиняю": дивіться відео онлайн
Шанувальники висловили захват новій композиції Кароль. Прихильники вже не можуть дочекатися релізу альбому, після спокусливої прем'єри артистки.
- "З прем'єрою, пісня про сильну жінку, яка змінює себе, щоб змінити світ. Тіно, ти приклад, мотивація, сила духу";
- "Неймовірний макіяж, фантастична постава, красуня! Найкраща жінка у світі! Як завжди вокал і голос Тіни, на найвищому рівні!";
- "Це пожежа, Тіно, яка ви шикарна! Пісня нереально крута, такий вайб! Ваш голос, ваші рухи – це окрема насолода. "Дякуємо вам за вашу працю, ви надихаєте нас своїми піснями";
- "Ця пісня як гімн нового життя та трансформації. І не лише про любов, дякую за творчість".
Нагадаємо, днями YAKTAK і VLADA K запрем'єрили пісню "Увімкни". Трек дозволяє слухачам зазирнути в душі артистів і дізнатися про їхні найглибші почуття.