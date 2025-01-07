Тепер цю інформацію підтвердили інсайдери. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання TMZ.
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За інформацією ЗМІ, освідчення відбулося в родинному будинку акторки в період між Різдвом і Новим роком. Джерела, близькі до пари, розповідають, що момент був надзвичайно особистим і романтичним – закохані відмовилися від гучного святкування.
Попри радісну новину, з весіллям доведеться почекати. Інсайдери повідомляють, що через щільний робочий графік та численні проєкти обох акторів, пара наразі не планує проведення церемонії.
Що відомо про стосунки Зендеї та Тома Голланда
- Роман акторів розпочався на знімальному майданчику фільму "Людина-павук: Повернення додому" у 2016 році. Хоча пара довгий час намагалася приховувати свої стосунки, медіа та прихильники помічали їхнє зближення.
- Перші публічні появи закоханих відбулися у травні 2017 року, коли актори почали разом відвідувати світські заходи. Того ж року відбулося важливе знайомство Тома з батьками Зендеї у Нью-Йорку.
- Попри спільну появу на церемонії "Оскар" та численні спільні відпустки, пара послідовно заперечувала чутки про романтичні стосунки.
- Офіційним підтвердженням їхнього роману стали фото папараці з Лос-Анджелеса у липні 2021 року, де актори були помічені за поцілунком в автомобілі Голланда.
- Стосунки перейшли на новий рівень у січні 2022 року, коли Зендея познайомилася з родиною Голланда у Великій Британії, де пара провела вихідні в батьківському домі актора.