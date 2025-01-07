Тепер цю інформацію підтвердили інсайдери. Повідомляє 24 Канал з посиланням на видання TMZ.

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За інформацією ЗМІ, освідчення відбулося в родинному будинку акторки в період між Різдвом і Новим роком. Джерела, близькі до пари, розповідають, що момент був надзвичайно особистим і романтичним – закохані відмовилися від гучного святкування.

Попри радісну новину, з весіллям доведеться почекати. Інсайдери повідомляють, що через щільний робочий графік та численні проєкти обох акторів, пара наразі не планує проведення церемонії.

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